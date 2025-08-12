ETV Bharat / bharat

'124 வயதான இளம்பெண் வாக்காளர்...' யார் இந்த மிந்தா தேவி? - SIR CONTROVERSY

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இளம்பெண்ணின் வயது 124 என இருந்ததால் சர்ச்சையாகியுள்ளது.

மிந்தா தேவியின் புகைப்படம் பதிந்த டீ ஷர்டுகளை அணிந்தவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள்
மிந்தா தேவியின் புகைப்படம் பதிந்த டீ ஷர்டுகளை அணிந்தவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read

பாட்னா/டெல்லி: டெல்லியில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மிந்தா தேவி என்ற இளம்பெண்ணின் புகைப்படம் பதிந்த டீ ஷர்டுகளை அணிந்தவாறு இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் விவகாரம் நாளுக்குநாள் பூதாகரமாக மாறி வருகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தால் பல லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். எனவே, தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை நிறுத்தக் கோரி எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த சூழலில், பீகாரில் சிறப்பு தீவிர திருத்ததிற்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், மிந்தா தேவி என்ற பெண் வாக்காளரின் வயது 124 ஆக குறிப்பிட்டிருப்பது சர்ச்சையாகியுள்ளது. இதனை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள், ''இந்தியாவின் மிக இளைய தோற்றமுடைய வயதான மனிதர் என்றும் மிந்தா தேவியை கின்னஸ் உலக சாதனைக்கு நாங்கள் பெருமையுடன் பரிந்துரைக்கிறோம்'' என எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். மேலும், மிந்தா தேவியின் புகைப்படம் பதிந்த டீ ஷர்டுகளை அணிந்தவாறு எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

யார் இந்த மிந்தா தேவி?

பீகாரின், சிஸ்வான் தொகுதிக்குட்பட்ட அர்ஜனிபூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தனஞ்சய் குமார் சிங். இவரது மனைவி தான் மிந்தா தேவி. 35 வயதான இவர் ஆன்லைனில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த படிவத்தை நிரப்பி இருக்கிறார். தேர்தல் ஆணையத்தால் அது சரிபார்க்கப்பட்டு பின்னர் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியானது. அதில், மிந்தா தேவியின் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆனால், வியக்கத்தக்க வகையில் அவரது வயது 124 என இருந்துள்ளது. மேலும், வீட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக மிந்தாவின் கணவர் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த மிந்தா தேவி பிழையை சரி செய்ய முயற்சி வருகிறார்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மிந்தா தேவி, ''இது எப்படி நடந்தது? என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. வாக்காளர் பட்டியலில் எனது வயது 124 என்று இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தேன். இப்போது அதை சரி செய்ய முயற்சிக்கிறேன்" என்று கூறினார்.

இது குறித்து சிவான் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆதித்ய பிரகாஷ் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் தெரிவிக்கையில், '' மிந்தா தேவி 1990 இல் பிறந்தவர். கணக்கெடுப்பு செயல்பாட்டின் போது இது போன்ற பிழைகள் ஏற்படுகின்றன. எனவே, படிவ எண் எட்டை நிரப்புவதன் மூலம் பெயர், முகவரி, வயது அல்லது வேறு ஏதேனும் பிழைகளை சரி செய்துகொள்ள முடியும். இதற்காகத்தான் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. மிந்தா தேவி வாக்காளர் பட்டியலில் தனது வயதைத் திருத்தக் கோரி ஏற்கனவே விண்ணப்பித்துள்ளார். அது பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது.'' என தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறுகையில், "மிந்தா தேவி விஷயத்தை கேள்விப்பட்டோம். இதுபோன்ற எண்ணற்ற சம்பவங்கள் உள்ளன. இது வெறும் ஆரம்பம் தான். ஒரு நபர், ஒரு வாக்கு என்பது நமது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை. அதை செயல்படுத்துவது தேர்தல் ஆணையத்தின் பொறுப்பு. அரசியலமைப்பைக் காப்பாற்ற நாங்கள் போராடுகிறோம், அதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வோம்" என்றார்.

