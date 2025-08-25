ETV Bharat / bharat

அசோகா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் மீதான வழக்கு! உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - ASHOKA UNIVERSITY PROFESSOR

அசோகா பல்கலை பேராசிரியர் மீதான விசாரணையின் நோக்கத்தை விரிவுப்படுத்த பல்வேறு சட்ட விரோத நடவடிக்கைகளை சிறப்பு புலனாய்வு குழு மேற்கொண்டு வருவதாக உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது.

அசோகா பல்கலை பேராசிரியர் அலிகான் மஹ்முதாபாத்
அசோகா பல்கலை. பேராசிரியர் அலிகான் மஹ்முதாபாத் (X/@Mahmudabad)
புதுடெல்லி: அசோகா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் மீதான அவதூறு வழக்கில், எஸ்ஐடி தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையை விசாரணைக்கு ஏற்க உச்ச நீதிமன்றம் தடை வித்துள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பெஹல்காமில் நடைபெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலில் அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் இந்தியாவில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக அசோகா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் அலிகான் மஹ்முதாபாத் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் சில கருத்துக்களை முன் வைத்திருந்தார். குறிப்பாக, பெஹல்காமில் நடைபெற்ற தாக்குதலை போல, நாட்டில் வலதுசாரி கும்பலால் பலர் அடித்துக் கொலை செய்யப்படுவதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.

இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிலையில், பேராசிரியர் அலிகான் மஹ்முதாபாத் மீது வலதுசாரி அமைப்புகளால் பல்வேறு இடங்களில் புகார் தரப்பட்டது. இதன்பேரில் அவர் கடந்த மே மாதம் 18 ஆம் தேதி ஹரியானா காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், கர்னல் சோபியா குரேஷி மற்றும் விங் கமாண்டர் வியோமிகா சிங் ஆகியோர் குறித்தும் அவர் கருத்து பதிவிட்டிருந்தார். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய மகளிர் ஆணையமும் அவருக்கு நோஸ்டீஸ் அனுப்பி இருந்தது.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பேராசிரியர் அலிகான் மஹ்முதாபாதுக்கு கடந்த மே மாத இறுதியில் ஜாமீன் வழங்கிய உச்ச நீதிமன்றம், அவர் மீது பதியப்பட்ட இரண்டு எஃப்ஐஆர்களை விசாரிக்க சிறப்பு விசாரணை குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டது. இதனிடையே, இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த் மற்றும் ஜோய்மல்யா பாக்சி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஒரு வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், மற்றொரு வழக்கில் சில குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் ஆகஸ்ட் 22-ம் தேதி குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் எஸ்ஐடி தெரிவித்தது.

இதற்கு பேராசிரியர் அலிகான் மஹ்முதாபாத் தரப்பு வழக்கறிஞரான கபில் சிபில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இந்த வழக்கில் போலீசார் பழி வாங்கும் எண்ணத்துடன் தேச துரோகம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாகவும், இந்த வழக்கில் தேவையில்லாத பிரிவுகளை சேர்ந்து பழிவாங்கும் எண்ணத்துடன் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் செயல்படுவதாக தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, சிறப்பு விசாரணைக்குழு தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையை விசாரணை நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்க நீதிபதிகள் தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர். முன்னதாக, கடந்த ஜூலையில் நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, பேராசிரியரின் மீதான விசாரணையின் நோக்கத்தை விரிவுப்படுத்த பல்வேறு சட்ட விரோத நடவடிக்கைகளை சிறப்பு புலனாய்வு குழு மேற்கொண்டு வருவதாக உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

