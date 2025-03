ETV Bharat / bharat

பாலியல் வழக்கில் சர்ச்சை தீர்ப்பு! அலகபாத் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை நிறுத்தி வைத்த உச்ச நீதிமன்றம்! - SC PUTS ON HOLD ALLAHABAD HC



புதுடெல்லி: பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் சர்ச்சைக்குரிய தீர்ப்பு அளித்த அலகபாத் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

உணர்வின்றி தரப்பட்ட தீர்ப்பு: அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி, சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கடந்த 17ஆம் தேதி அளித்த தீர்ப்பில், பெண்ணின் மார்பகத்தை பிடிப்பது உடைகளை கிழிப்பது பாலியல் வன்கொடுமை குற்றம் அல்ல என கூறியிருந்தார். அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் இந்த தீர்ப்பு நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சமூக ஊடக தளங்களில் கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

இந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.ஆர்.கவாய், அகஸ்டின் ஜார்ஜ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவினை தாமாக முன் வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. அப்போது கருத்துத் தெரிவித்த நீதிபதிகள்,"கொஞ்சம் கூட உணர்வு ஏதும் இன்றி கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு," என்று அலகாபாத் நீதிபதியை விமர்சனம் செய்தனர்.

'We the Women of India' என்ற அமைப்பின் சார்பில் இந்த விவகாரம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. இதையடுத்து சர்ச்சைக்குரிய அந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிப்பது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது. "தீர்ப்பை எழுதிய நீதிபதி உணர்வற்ற நிலையில் இந்த தீர்ப்பை எழுதியிருக்கிறார் என்பது வெளிப்படுகிறது. இது அந்த தருணத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு அல்ல. இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்து நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னரே தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.