அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு! உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - SC ORDER I PERIYASAMY CASE

ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளதால், தினசரி விசாரணை நடத்தி அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க திண்டுக்கல் மாவட்ட சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

Published : August 20, 2025 at 7:59 PM IST

புதுடெல்லி: அமைச்சரும், திமுக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான ஐ.பெரியசாமி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எதிராக சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.

கடந்த 2006 முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வரை திமுக ஆட்சியில் பத்திரப் பதிவுத் துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.2.1 கோடி சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மீதும், அவரது மனைவி சுசீலா, மகன்கள் செந்தில்குமார் மற்றும் பிரபு ஆகியோர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணை திண்டுக்கல் மாவட்ட சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. அப்போது, இந்த வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில் சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் இல்லை என ஐ.பெரியசாமி உள்ளிட்டோர் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனுவை விசாரணை செய்த மாவட்ட நீதிமன்றம், ஐ.பெரியசாமி உள்ளிட்டோரை சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் இருந்து விடுவித்தது. ஆனால், இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், 2018 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, வழக்கை விசாரணை செய்த நீதிமன்றம், திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்தது.

மேலும், இந்த வழக்கில் மீண்டும் விசாரணை நடத்த திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிட்ட உயர் நீதிமன்றம், இவ்வழக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ளதால், தினசரி விசாரணை நடத்தி அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் வழக்கை முடிக்க வேண்டும் எனவும் பரபரப்பு தீர்ப்பை வழங்கியது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து ஐ.பெரியசாமி தரப்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இது தொடர்பான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா மற்றும் ஏ.ஜி. மாசி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிராக திண்டுக்கல் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கு விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

அதாவது, ஐ.பெரியசாமியை விடுவித்த திண்டுக்கல் நீதிமன்ற தீர்ப்பை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதித்தது. தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பதிலளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

