டெல்லி: கட்சிக் கொடிக்கம்பங்கள் தொடர்பான சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் தனியார் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் நிறுவியுள்ள நிரந்தர கொடிக்கம்பங்களை அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஜனவரி மாதத்தில் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.கே.மகேஷ்வரி, விஜய் பிஷ்னாய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் அமாவாசை தேவர் தரப்பு வழக்கறிஞர், கொடிக்கம்பங்களை அகற்றும் உத்தரவை ரத்து செய்து தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார். மேலும், ஒரு சிறிய வழக்கிற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிகப்படியான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
இதற்கு பதிலளித்த நீதிமன்ற அமர்வு, “இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 226-இன் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அதற்கான அதிகாரங்கள் இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தது. மேலும், அரசுக்குச் சொந்தமான பொது இடங்களை வைத்து எப்படி அரசியல் கட்சிகள் ஆதாயம் தேட முடியும் எனவும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
பின்னர், இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
முன்னதாக ஜனவரி 27 அன்று, பொது இடங்கள், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், அரசு இடங்களில் உள்ள கட்சி மற்றும் அமைப்புகள் சார்ந்த நிரந்தர கொடிக்கம்பங்களை உடனே அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதற்காக 12 வாரங்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அப்படி கொடிக்கம்பங்களை அகற்றவில்லை என்றால், துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் சம்பந்தப்பட்ட கட்சித் தலைமைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் எனவும் உத்தரவில் கூறப்பட்டிருந்தது.
கொடிக்கம்பம் அமைக்க அதிமுக தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் தான் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதில், மதுரை பழங்கநத்தம் பகுதியில் அதிமுக கொடிக்கம்பத்தை நிறுவ அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நீதிமன்றம் அனுமதி மறுத்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
