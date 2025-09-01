ETV Bharat / bharat

'TET' தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்கள் பணியில் இருக்க முடியாது - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி! - TET MANDATORY FOR TEACHERS

இந்த உத்தரவு சிறுபான்மை பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பொருந்தாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 9:58 PM IST

1 Min Read

டெல்லி: ஆசிரியர் பணி நியமனம் பெறுவதற்கும், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் (TET) தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 (RTE) இயற்றப்படுவதற்கு முன்பு நியமிக்கப்பட்டு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிக்காலம் மீதமுள்ள ஆசிரியர்கள் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ள நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. அதே சமயம், 5 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான பணிக்காலம் மீதமுள்ள ஆசிரியர்கள் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமலேயே ஓய்வு பெறும் வரை பணியில் தொடரலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா மற்றும் மன்மோகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ஆசிரியர் பணி நியமனம் பெறுவதற்கும், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் (TET) தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் என உத்தரவிட்டனர். மேலும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான பணிக்காலம் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறாவிட்டால், அவர்கள் TET தேர்வில் தகுதி பெற தேவையில்லை எனவும் தெரிவித்தனர். ஆனால், அத்தகைய ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வுக்கு விருப்பப்பட்டால் கட்டாயம் TET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

ஒருவேளை கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 இயற்றப்படுவதற்கு முன்பு பணியமர்த்தபட்ட ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்து, அவர்கள் நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி, இரண்டு ஆண்டுக்குள் TET தேர்வில் தகுதி பெறாவிட்டால் தாங்களாகவே பணியில் இருந்து வெளியேற வேண்டும். அவர்கள் கட்டாய ஒய்வு பெறுவதாக கருதி அவர்களுக்கு இறுதி சலுகைகள் வழங்கப்படும் எனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த உத்தரவு சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு பொருந்துமா? என்பது குறித்து ஆராயும் வரை, அத்தகையக பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு TET தேர்வு கட்டாயம் இல்லை எனவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

