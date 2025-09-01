டெல்லி: கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படும் செலவினங்களை மாநில அரசே ஏற்க வேண்டும் என்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது.
கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை செயல்படுத்த ஏற்படும் செலவுகளை மாநில அரசே ஏற்க வேண்டும் என்று கடந்த ஜூன் 10 ஆம் தேதி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (செப்.1) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன், கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் (RTE) கீழ் கல்விக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் சேர்ந்து தான் நிதி ஒதுக்குகின்றன. ஆனால், அந்த நிதியை வழங்கும் பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு மட்டுமே உள்ளது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. 2021-2022 மற்றும் 2022-2023 கல்வியாண்டுகளுக்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.342.69 கோடி நிதியை மத்திய அரசு இன்னும் விடுவிக்கவில்லை.
இருப்பினும் அந்தக் கால கட்டத்தின் மொத்த செலவையும் மாநில அரசே ஈடுகட்டியுள்ளது. ஆனால், இது தொடர்பான வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், 2025 - 2026 கல்வி ஆண்டிற்கான நிதியில் மத்திய அரசின் பங்கை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதற்கு பதிலாக, முழு நிதிப் பொறுப்பையும் மாநில அரசு ஏற்க வேண்டும் என்று தவறாக குறிப்பிட்டுள்ளது'' என தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் தனது வாதத்தில் குறிப்பிட்டார்.
இதனை அடுத்து, தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், இது குறித்து பதிலளிக்குமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்த வழக்கின் மனுதாரருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.