டெல்லி: முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி ஜெகதீப் தன்கரை காணவில்லை என்றும், அவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த நாளிலிருந்தே அவரை தொடர்பு கொள்ள மேற்கொண்ட முயற்சிகள் தோல்வியடைந்ததாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு சிவசேனா - உத்தவ் தாக்கரே பிரிவு மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் தொடங்கிய முதல் நாளான ஜூலை 21 அன்று துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் தனது பதவியை திடீரென ராஜிநாமா செய்தார். அது குறித்து அவர் ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்முவிடம் அளித்த கடிதத்தில், தனது உடல்நலத்தை முன்னிட்டும், மருத்துவ காரணங்களுக்காகவும் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், முன்னாள் துணை ஜனாதிபதியை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றும், அவர் குறித்த எந்த தகவலும் இல்லையென்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு சிவசேனா உத்தவ் தாக்கரே பிரிவு தலைவர் சஞ்சய் ராவத் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், “எங்களுடைய (முன்னாள்) துணை ஜனாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் என்பது குறித்த எந்த விவரமும் இல்லை. அவர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? அவரது உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? என்பது குறித்த விவரங்களும் தெரியவில்லை. சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவரை தொடர்பு கொள்ள முயன்றும் முடியவில்லை.
டெல்லியில் தனது இல்லத்தில் தன்கர் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அவர் பாதுகாப்பாக இல்லை என்று வதந்திகள் பரவி வருவதாகவும் கேள்விப்பட்டோம். அவரையோ, அவருடைய ஊழியர்களையோ எங்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இது மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது.
Hon.Home Minister— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 11, 2025
Shri @AmitShah ji
Jay hind! pic.twitter.com/uxAgRKPUKk
நமது முன்னாள் துணை ஜனாதிபதிக்கு உண்மையில் என்ன நடந்தது? அவர் எங்கே இருக்கிறார்? அவருடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? அவர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறாரா? போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில் நாட்டிற்கு தேவை. முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி எங்கே என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அந்த கடிதத்தில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவை தட்டுவதற்கு முன்பு, இந்த விவரங்களை அமித் ஷாவிடம் இருந்து பெறுவது புத்திசாலித்தனம் என்று நினைத்ததாகவும், தன்னுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு தன்கரின் இருப்பிடம், பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நலம் குறித்த உண்மையான தகவல்களை வழங்குமாறும் சஞ்சய் ராவத் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
திடீரென ராஜிநாமா செய்த துணை ஜனாதிபதி குறித்த விவரங்கள் எதுவும் இல்லை என சிவசேனா தலைவர் எழுதியிருக்கும் கடிதமானது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.