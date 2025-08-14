டெல்லி: ரேணுகாசாமி கொலை வழக்கில், கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், கைது செய்யப்பட்டு வெளியே உள்ள நடிகர் தர்ஷனின் பிணை ஆணையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி.பர்திவாலா, ஆர்.மகாதேவன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. கடந்த மாதம், இரு தரப்பின் வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு, உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருந்தது.
இந்நிலையில், இன்று வழக்கின் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, ரேணுகாசாமி கொலை வழக்கில் கைதான தர்சன் மற்றும் அவருடையை கூட்டாளிகளுக்கு டிசம்பர் 13, 2024 அன்று கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய பிணை ஆணையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
மேலும், அடிப்படை காரணங்கள் ஏதுமின்றி, பெரிய சட்டப்பிழைகள் உடன் தர்ஷன் மற்றும் அவரது நண்பர்களுக்கு பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான சிறப்பு காரணங்கள் குறித்து உயர் நீதிமன்ற உத்தரவில் குறிப்பிடப்படவில்லை என உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
இத்தகைய வழக்கில் பிணை வழங்கினால், நியாயமான விசாரணையை நடத்த இயலாத சூழல் எழலாம் என்றும் நீதிமன்றம் எச்சரித்தது. மேலும், “யாராக இருந்தாலும் சரி; புகழ், அதிகாரம், அந்தஸ்து என எதுவாக இருந்தாலும்; எல்லோரும் சட்டத்திற்கு முன் சமம்” என்பதை உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு குறிப்பிட்டது.
