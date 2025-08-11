ETV Bharat / bharat

ஆன்லைன் சூதாட்ட விளம்பர வழக்கு! அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நடிகர் ராணா ஆஜர்! - RANA DAGGUBATI ONLINE GAMBLING CASE

ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலிகளை விளம்பரப்படுத்தியதாக பிரபல நடிகர்கள் பிரகாஷ் ராஜ், ராணா டகுபதி, விஜய் தேவரகொண்டா உள்ளிட்ட 25 பிரபல நடிகர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நடிகர் ராணா டக்குபத்தி ஆஜர்
அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நடிகர் ராணா டக்குபத்தி ஆஜர் (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 3:27 PM IST

ஐதராபாத்: ஆன்லைன் சூதாட்ட வழக்கில் நடிகர் ராணா டகுபதி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.

ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலிகள் மூலம் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடந்திருப்பதாக தெலங்கானாவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் பணிந்திரா ஷர்மா புகார் அளித்தார். மேலும் சூதட்ட செயலிகளை விளம்பரப்படுத்தும் பிரபலங்கள் பெரிய அளவில் ஊதியம் பெற்றுக் கொள்வதாகவும் புகாரில் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சூதாட்ட செயலிகளை விளம்பரப்படுத்தியதாக பிரபல நடிகர்கள் பிரகாஷ் ராஜ், ராணா டகுபதி, விஜய் தேவரகொண்டா, பிரணீதா, நிதி அகர்வால், அனன்யா நாகல்லா உள்ளிட்ட 25 பிரபல நடிகர்கள் மீது மீது தெலங்கானா காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.

மேலும் கடந்த மாதம் சூதாட்ட வழக்கு குறித்து விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி நடிகர்கள் பிரகாஷ் ராஜ், விஜய் தேவரகொண்டா, ராணா டகுபதி, மற்றும் லட்சுமி மஞ்சு ஆகியோருக்கு அமலாக்கத் துறையினர் சம்மன் அனுப்பினர். இதுகுறித்து நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். அதில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சூதாட்ட செயலி விளம்பரத்தில் நடித்தேன், பின்னர் சூதாட்ட விளம்பரத்தில் நடிப்பது தவறு என்பதை உணர்ந்ததால், 2021ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு விளம்பர ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்கவில்லை.

மேலும் இளைஞர்கள் சூதாட்ட செயலிகளால் தங்களது வாழ்க்கையை இழக்க வேண்டாம் என கோரிக்கை விடுத்தார். அதே போல் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில் ரம்மி போன்ற ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் சூதாட்டம் அல்லது கேமிங் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டவை என்று உச்ச நீதிமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ராணா டகுபதி சார்பில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில், சட்டப்பூர்மான மற்றும் திறன் வகையை சார்ந்த செயலியை விளம்பரப்படுத்தியது சட்டத்திற்கு உட்பட்டது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலிகள் வழக்கில் நடிகர் ராணா டகுபதி இன்று ஐதராபாத்தில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜரானார்.

