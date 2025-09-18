ETV Bharat / bharat

பொன்விழா கண்ட 'ஈநாடு' நாளிதழ் - பிரதமருடன் ராமோஜி குழும தலைவர் கிரண் சந்திப்பு!

ஏழை விவசாய சமூகத்திற்கு ராமோஜி குழுமம் அளித்து வரும் ஊக்கம் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, அதற்காக தனது மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினார்.

பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசிய ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரி
பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசிய ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: ஈநாடு பத்திரிகையின் 50வது ஆண்டு விழா மற்றும் ஈடிவி தொலைக்காட்சியின் 30வது ஆண்டு விழா அண்மையில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிலையில், ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான கிரணும், ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரியும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து அந்த கொண்டாட்டாங்களின் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

அப்போது, ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரான மறைந்த ராமோஜி ராவை சந்தித்து பேசிய நினைவுகளை பிரதமர் மோடி நினைவுகூர்ந்தார்.

பிரதமர் மோடியிடம் உரையாடும் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண்
பிரதமர் மோடியிடம் உரையாடும் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ராமோஜி குழுமம் கடந்த மாதம் தனது ஈநாடு பத்திரிகையின் பொன் விழாவையும், ஈடிவியின் முத்து விழாவையும் கொண்டாடியது. தெலுங்கு பேசும் மாநிலங்களான ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவின் நம்பர் ஒன் நாளிதழாக திகழும் 'ஈநாடு' பத்திரிகை 1974 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது.

துவக்கத்தில் 4,500 பிரதிகளுடன் வெளிவந்த ஈநாடு பத்திரிகை இன்று 13 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பிரதிகளுடன் மக்கள் சேவையாற்றி வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 'ஈநாடு' பத்திரிகை 50வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்தது.

பிரதமர் மோடியுடன் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரி
பிரதமர் மோடியுடன் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல, 1995ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27இல் துவங்கப்பட்ட ஈடிவி தெலுங்கு தொலைக்காட்சியும், 30ஆம் ஆண்டு முத்து விழாவை கொண்டாடியது. இந்த மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துகொள்ளும் விதமாக ராமோஜி குழுமத் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கே. பாப்பினீடு சௌத்ரியும் டெல்லியில் இன்று பிரதமரை சந்தித்தனர். அப்போது, பிரதமருக்கு நினைவுபரிசுகளை வழங்கி அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர்.

ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான கிரணை வரவேற்கும் பிரதமர் மோடி
ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான கிரணை வரவேற்கும் பிரதமர் மோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: படித்தது எம்பிஏ - பார்ப்பது மலர் விவசாயம்! மாதத்திற்கு லட்சக்கணக்கில் வருமானம் பார்க்கும் இளைஞர்!

இந்த சந்திப்பு குறித்து பகிர்ந்துகொண்ட ராமோஜி குழுமத் தலைவர் கிரண், ''பிரதமரை சந்தித்து ஈநாடு பத்திரிகையின் 50 ஆண்டுகள் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் 30 ஆண்டுகால நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கிட வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்போது, ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரான மறைந்த ராமோஜி ராவை சந்தித்த அனுபவங்களை நினைவு கூர்ந்தார். அது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தது. மேலும், ஈடிவி குஜராத்தியில் வெளியான 'ஆனந்தததா' நிகழ்ச்சி தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார். அந்த நிகழ்ச்சி தற்போதும் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்றும், ஈடிவி தெலுங்கில் இன்னமும் அந்நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது எனவும் பிரதமரிடம் நாங்கள் கூறினோம்.

பிரதமர் மோடியுடன் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான கிரண்
பிரதமர் மோடியுடன் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான கிரண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ராமோஜி குழுமத்தின் சமீபத்திய தயாரிப்பான 'சபலா' (கேழ்வரகினை மையமாக கொண்ட உணவுப்பொருள் பிராண்ட்) பற்றிய கருத்துகளை தெரிவிக்குமாறு பிரதமரிடம் அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டோம். அதற்கு பிரதமரும் சம்மதம் தெரிவித்தார். அத்துடன், ஏழை விவசாய சமூகத்திற்கு ராமோஜி குழுமம் அளித்து வரும் ஊக்கம் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, அதற்காக மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார். அதற்கு அவர் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்" என ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் கிரண் கூறினார்.

பிரதமர் மோடியுடன் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரி
பிரதமர் மோடியுடன் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI GROUP CMD KIRONSABALAEENADU GOLDEN JUBILEESETV PEARL JUBILEERAMOJI CHAIRMAN MEETS PM MODI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.