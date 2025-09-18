பொன்விழா கண்ட 'ஈநாடு' நாளிதழ் - பிரதமருடன் ராமோஜி குழும தலைவர் கிரண் சந்திப்பு!

பொன்விழா கண்ட 'ஈநாடு' நாளிதழ் - பிரதமருடன் ராமோஜி குழும தலைவர் கிரண் சந்திப்பு!
ஏழை விவசாய சமூகத்திற்கு ராமோஜி குழுமம் அளித்து வரும் ஊக்கம் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, அதற்காக தனது மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினார்.
September 18, 2025
டெல்லி: ஈநாடு பத்திரிகையின் 50வது ஆண்டு விழா மற்றும் ஈடிவி தொலைக்காட்சியின் 30வது ஆண்டு விழா அண்மையில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிலையில், ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான கிரணும், ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் சிஇஓ பாப்பினீடு செளத்ரியும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து அந்த கொண்டாட்டாங்களின் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
அப்போது, ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரான மறைந்த ராமோஜி ராவை சந்தித்து பேசிய நினைவுகளை பிரதமர் மோடி நினைவுகூர்ந்தார்.
ராமோஜி குழுமம் கடந்த மாதம் தனது ஈநாடு பத்திரிகையின் பொன் விழாவையும், ஈடிவியின் முத்து விழாவையும் கொண்டாடியது. தெலுங்கு பேசும் மாநிலங்களான ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவின் நம்பர் ஒன் நாளிதழாக திகழும் 'ஈநாடு' பத்திரிகை 1974 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது.
துவக்கத்தில் 4,500 பிரதிகளுடன் வெளிவந்த ஈநாடு பத்திரிகை இன்று 13 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பிரதிகளுடன் மக்கள் சேவையாற்றி வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 'ஈநாடு' பத்திரிகை 50வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்தது.
அதே போல, 1995ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27இல் துவங்கப்பட்ட ஈடிவி தெலுங்கு தொலைக்காட்சியும், 30ஆம் ஆண்டு முத்து விழாவை கொண்டாடியது. இந்த மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துகொள்ளும் விதமாக ராமோஜி குழுமத் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான கிரண் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கே. பாப்பினீடு சௌத்ரியும் டெல்லியில் இன்று பிரதமரை சந்தித்தனர். அப்போது, பிரதமருக்கு நினைவுபரிசுகளை வழங்கி அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர்.
இந்த சந்திப்பு குறித்து பகிர்ந்துகொண்ட ராமோஜி குழுமத் தலைவர் கிரண், ''பிரதமரை சந்தித்து ஈநாடு பத்திரிகையின் 50 ஆண்டுகள் மற்றும் ஈடிவி நெட்வொர்க்கின் 30 ஆண்டுகால நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கிட வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்போது, ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரான மறைந்த ராமோஜி ராவை சந்தித்த அனுபவங்களை நினைவு கூர்ந்தார். அது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தது. மேலும், ஈடிவி குஜராத்தியில் வெளியான 'ஆனந்தததா' நிகழ்ச்சி தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார். அந்த நிகழ்ச்சி தற்போதும் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்றும், ஈடிவி தெலுங்கில் இன்னமும் அந்நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது எனவும் பிரதமரிடம் நாங்கள் கூறினோம்.
மேலும், ராமோஜி குழுமத்தின் சமீபத்திய தயாரிப்பான 'சபலா' (கேழ்வரகினை மையமாக கொண்ட உணவுப்பொருள் பிராண்ட்) பற்றிய கருத்துகளை தெரிவிக்குமாறு பிரதமரிடம் அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டோம். அதற்கு பிரதமரும் சம்மதம் தெரிவித்தார். அத்துடன், ஏழை விவசாய சமூகத்திற்கு ராமோஜி குழுமம் அளித்து வரும் ஊக்கம் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, அதற்காக மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார். அதற்கு அவர் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்" என ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் கிரண் கூறினார்.