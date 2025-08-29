ETV Bharat / bharat

ராமர் பாலத்தை தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிக்க கோரிய வழக்கு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ராமர் பாலத்தை தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிப்பதற்கு உரிய அனைத்து வரலாற்றுரீதியான தரவுகளும் சரியாக இருந்தும், மத்திய அரசு அலட்சியம் காட்டுவதாக சுப்பிரமணியன் சுவாமி உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025

புதுடெல்லி: ராமர் பாலத்தை தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிக்கக் கோரி சுப்பிரமணியன் சுவாமி தாக்கல் செய்த வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ராமேஸ்வரத்துக்கும், இலங்கைக்கும் இடையே உள்ள பாறைகளால் ஆன நிலப்பரப்பு ராமர் பாலம் என்று அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு இந்த பாலம் வழியாக சேது சமுத்திர திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஒப்புதல் வழங்கி அதற்கான பூர்வாங்க பணிகளை தொடங்கியது. ராமர் பாலத்தை இடித்து புதிய திட்டமா? என்று பாஜக சார்பில் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து பாஜக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி உள்ளிட்டோர் இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர். தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் சேது சமுத்திர திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

இதனிடையே, இந்துக்களின் புனித தலங்களில் ஒன்றான ராமேஸ்வரத்துக்கு அருகே உள்ள இந்த ராமர் பாலத்தை தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிக்க வேண்டும் என கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சுப்பிரமணியன் சுவாமி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வேறொரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிப்பதற்குரிய அனைத்து அளவுகோல்களை ராமர் பாலம் நிறைவு செய்கிறது. பண்டைய நினைவு சின்னங்கள் மற்றும் தொல்பொருள்துறை சட்டம் 1958-ன் பிரிவு 3/4 இன் கீழ் அனைத்து பழங்கால நினைவு சின்னங்களையும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக அறிவிப்பது மத்திய அரசின் கடமை" என அதில் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த மனுவை 2023-ல் விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசிடம் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்தது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த மத்திய அரசு தரப்பு வழங்கறிஞர், தேசிய பாரம்பரிய நினைவு சின்னமாக ராமர் பாலத்தை அறிவிப்பது தொடர்பாக ஆராய்ந்து வருவதாக பதிலளித்தார். இது தொடர்பாக அடுத்தகட்ட முன்னேற்றம் ஏற்படாத நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தரப்பில் மீண்டும் முறையிடப்பட்டது.

"இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டு காசிக்கு பயணம் மேற்கொள்வது போல் ராமேஸ்வரத்துக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள். இந்த இடம் ராமாயணத்துடனும், ராமருடனும் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட ஒன்றாக உள்ளது. இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ள இந்த விஷயத்தில் மத்திய அரசு காலதாமதம் செய்கிறது. 2023-ல் விரைவாக முடிவெடுக்கப்படும் என்ற உத்தரவாதத்தை மத்திய அரசு பின்பற்றவில்லை" எனவும் தெரிவித்தார்.

மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு விரைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும், மனுதாரர் ராமர் பாலம் தொடர்பாக கூடுதல் தகவல்களை வைத்திருந்தால் மத்திய கலாச்சார அமைச்சகத்திடம் தரலாம் எனவும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் விரைந்து முடிவு எடுக்க வேண்டும் எனவும், இதுதொடர்பான பதில் மனுவை தாக்கல் செய்யவும் மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

RAMARNATIONAL MONUMENTSUBRAMANIAN SWAMY PLEAராமர் பாலம்RAM SETU NATIONAL MONUMENT

