புதுடெல்லி: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளரான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு கோரி காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் செப்.9 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னெடுப்புக்களை ஆளும் பாஜக தீவிரமாக கையிலெடுத்துள்ளது. யாரை வேட்பாளர்களாக நிறுத்தலாம் என்று கடந்த சில நாட்களாக பாஜக மூத்த தலைவர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், தமிழகத்தை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக நேற்று அறிவிக்கப்பட்டார்.
இந்தத் தேர்தலில் வெற்றிபெற தேவையான எம்பிக்கள் பலம் பாஜக கூட்டணிக்கு இருக்கும் நிலையில், போட்டியின்றி சிபிஆரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதில் பாஜக தலைமை அக்கறை காட்டி வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், பிஜூ ஜனதா தள தலைவர் நவீன் பட்நாயக் உள்ளிட்ட தலைவர்களிடம் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று தொலைபேசி மூலம் ஆதரவு கோரியதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியா கூட்டணி சார்பாக வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளிடம் பாஜக ஆதரவு கோரியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இந்தியா கூட்டணி சார்பில் கார்கே இல்லத்தில் இன்று மாலை நடைபெறும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தியா கூட்டணி தேர்தலில் போட்டியிட்டால், திமுகவை சேர்ந்த திருச்சி சிவா வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளரை நிறுத்துமா, இல்லை வேறு ஏதேனும் முடிவு எடுக்குமா? என்பது இன்று இரவுக்குள் தெரியவரும் என்று கூறப்படுகிறது.
குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் குறித்து காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் தங்களுக்குள் விவாதித்து விரைவில் இறுதி முடிவு எடுப்பார்கள். சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பின்னணி உள்ளது என்பதை வெளிப்படையானது. அவர் ஆர்எஸ்எஸ் பேட்ஜை பெருமையுடன் அணிந்து வருகிறார். அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், அவரின் ஆர்எஸ்எஸ் தொடர்புகளை யாராலும் மறுக்கவோ, மறைக்கவோ முடியாது. பிரதமருக்கு பிறகு சபாநாயகர் தற்போது மற்றொரு ஆர்எஸ்எஸ் மனிதர் வேட்பாளர் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்" என்று கூறியுள்ளார்.
பாஜக கூட்டணி சார்பாக, குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தற்போது மகாராஷ்டிராவின் ஆளுநராக பணியாற்றி வருகிறார். முன்னதாக 2023 முதல் 2024 வரை ஜார்க்கண்ட் ஆளுநராக அவர் பணியாற்றி வந்துள்ளார். தமிழக பாஜக தலைவராக இரண்டு முறை இருந்துள்ள அவர், 1998, 1999 மக்களவைத் தேர்தலில் கோவையில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.