துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜர்னலிச மாணவர் - யார் இந்த ஜலாலுதீன்? - JOURNALISM STUDENT IN VP ELECTION

வெற்றியோ, தோல்வியோ எனது நோக்கம் இல்லை. இந்தியாவின் ஜனநாயக செயல்முறையை ஆழமாக புரிந்து கொள்ளவே இந்த தேர்தலில் பங்கேற்கிறேன் என்கிறார் துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் ஜலாலுதீன்.

ஜர்னலிச மாணவர் ஜலாலுதீன்
ஜர்னலிச மாணவர் ஜலாலுதீன் (Etv Bharat)
ராஜஸ்தான்: துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் பங்கேற்க ஜெய்சால்மரை சேர்ந்த ஜர்னலிசம் மாணவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருப்பது பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

ஜூலை 21 அன்று துணை ஜனாதிபதி ஜெகதீப் தன்கர் தனது பதவியை திடீரென ராஜிநாமா செய்தார். தனது உடல்நலத்தை கருத்தில் கொண்டும், மருத்துவ காரணங்களுக்காகவும் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக ஜனாதிபதியிடம் அளித்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் துணை ஜனாதிபதி பதவிக்கான தேர்தலை வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நடத்த தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிட தேவையான வரம்புகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தகுதியுள்ளோர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்து வருகின்றனர். இதில் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு இளைஞரின் வேட்பு மனுவானது பலரின் கவனத்தையும் அவர் பக்கம் திருப்பியிருக்கிறது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்சால்மர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜலாலுதீன். இவர் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஹரிதேவ் ஜோஷி இதழியல் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜர்னலிசம் பயின்று வருகிறார். நடைபெறவுள்ள துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட, இவர் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்றிருக்கிறார். அவரை பார்த்த அனைவரும் ஆச்சர்யமடைந்துள்ளனர்.

துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட ரொக்கம் செலுத்திய ரசீது
துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட ரொக்கம் செலுத்திய ரசீது (Etv Bharat)

தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்த முடிவு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் எடுத்துக் கூறிய ஜலாலுதீன், வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்ய குறிப்பிட்டிருந்த நடைமுறைகளை செய்து முடித்தார். மேலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் போது செலுத்தவேண்டிய ரூ.15 ஆயிரம் ரொக்கத்தையும் செலுத்தி ரசீதும் பெற்றார்.

இருப்பினும், இத்துடன் அந்த நடைமுறைகள் முடிவடையவில்லை. துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட அதிகாரப்பூர்வமாக தகுதி பெற முன்மொழிபவர்கள் மற்றும் ஒரு வழிமொழிபவர்கள் உட்பட பிற ஆவணங்களை சமர்பிக்க வேண்டும். அதுபோக, படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற நிபந்தனைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: '124 வயதான இளம்பெண் வாக்காளர்...' யார் இந்த மிந்தா தேவி?

துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து ஜலாலுதீன் கூறும் போது, “தேர்தல்களில் போட்டியிடுவதை நான் ஒரு பொழுதுபோக்காக பார்க்கிறேன். இது சாதாரணமானது அல்ல. இது நமது நாட்டின் ஜனநாயகத்தை இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. இந்த தேர்தல் மூலம் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும். சாதாரண குடிமக்களும் அரசியலில் பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்க விரும்புகிறேன். மேலும் எப்போதெல்லாம், எதற்கெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் அவர்கள் தைரியமாக குரல் எழுப்ப வேண்டும் என நினைக்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய ஜலாலுதீன், “வெற்றியோ, தோல்வியோ எனது நோக்கம் இல்லை. இந்தியாவின் ஜனநாயக செயல்முறையை ஆழமாக புரிந்து கொள்ளவே இந்த தேர்தலில் பங்கேற்கிறேன்” என்கிறார் அழுத்தமுடன்.

ஜலாலுதீனுக்கு துணை ஜனாதிபதி தேர்தல் தான் முதல் தேர்தல் இல்லை. ஏற்கனவே, அவர் வார்டு பஞ்சாயத்து, மாநில சட்ட மன்றம் மற்றும் மக்களவை தேர்தல்களுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

