கணவனை தேனிலவுக்கு அழைத்து சென்று தீர்த்து கட்டிய மனைவி - கூலி படையுடன் சிக்கியது எப்படி? - RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE

திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின்போது ராஜா ரகுவன்ஷி - சோனம் தம்பதி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : June 9, 2025

ஷில்லாங்: மேகாலயாவில் தேனிலவு சென்ற நபர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த அவரது மனைவியை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கணவனை கூலிப்படை வைத்து மனைவியே கொலை செய்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். கொலை செய்யப்பட்ட ராஜா ரகுவன்ஷியின் மனைவி சோனம் தற்போது காவல்துறையிடம் சரணடைந்துள்ளார். காஜிப்பூரைச் சேர்ந்த தனது சகோதரர் கோவிந்திற்கு சோனம் வீடியோ அழைப்பு மூலம் தனது இருப்பிடத்தைத் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் கோவிந்த் உடனடியாக ராஜாவின் மூத்த சகோதரர் விபின் ரகுவன்ஷிக்கும், ஷில்லாங் காவல்துறையினருக்கும் தகவல் கொடுத்துள்ளார். அங்குள்ள ஒரு சாலையோர உணவகத்தில் இருந்த சோனம், சுமார் அதிகாலை 2 மணியளவில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த சோனத்திற்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர், அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் படி, இதில் தொடர்புடைய மூவரை இரவோடு இரவாக தனிப்படை காவல்துறையினர் கைதுசெய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் இருவர் இந்தூரிலும், மற்றொருவர் உத்தர பிரதேசத்திலும் கைது செய்யப்பட்டதாக மேகாலயா காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (DIG) யிதாஷிஷ் நோங்ராங் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்டவரின் மனைவி தான் தங்களுக்கு பணம் கொடுத்து கணவரை தீர்த்துக்கட்ட திட்டம் வகுத்து கொடுத்ததாக கூறியுள்ளனர். ராஜா ரகுவன்ஷி கொலை வழக்கு

இந்தூரை சேர்ந்த புதுமணத் தம்பதியான ராஜா ரகுவன்ஷி - சோனம் ஆகியோர், தங்கள் தேனிலவைக் கொண்டாட கிழக்கு காசி மலைத்தொடர்களில் அமைந்திருக்கும் சிராபுஞ்சிக்கு (Cherrapunjee) சென்றுள்ளனர். மே 23ஆம் தேதி தேனிலவுக்கு சென்ற தம்பதியினர், அதன் பிறகு காணாமல் போனார்கள். இவர்கள் பாலாஜி தங்கும் விடுதியில் இருந்து வெளியே வரும் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் தான் கடைசியாக காவல்துறையினருக்கு கிடைத்த ஆதாரமாக இருந்தது. மேலும், அவர்கள் வாடகைக்கு எடுத்த ஒரு ஸ்கூட்டர், தம்பதி காணாமல் போன மறுநாள் சோஹ்ராரிமில் கைவிடப்பட்ட நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர்கள் காணாமல் போன சம்பவம் தொடர்பான வேறெந்த தகவல்களும் கிடைக்காததால் காவல்துறையினர் திணறி வந்தனர்.

