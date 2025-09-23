ETV Bharat / bharat

ரயில்வே தானியங்கி சிக்னல் அமைப்பால் ஏற்பட போகும் மாற்றங்கள் என்ன?

தானியங்கி அமைப்புகள் மனிதர்களை சார்ந்திருப்பதை குறைத்து, தவறுகள் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

வந்தே பாரத் ரயில் - கோப்புப் படம்
வந்தே பாரத் ரயில் - கோப்புப் படம் (IANS)
Published : September 23, 2025 at 3:04 PM IST

புதுடெல்லி: பயணிகள் மற்றும் ரயில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த, ரயில்வே ஒரு அதிநவீன தானியங்கி சிக்னல் முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இது மனிதர்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைப்பதற்கும், தவறுகள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கும், ரயில் செயல்பாடுகளை நவீனமயமாக்குவதற்கும் வழி வகுக்கிறது. இந்த அமைப்பு நிகழ்நேரத்தில் ரயில் சேவைகளை கண்காணித்து அவற்றுக்கான சிக்னல்களை தானாகக் கட்டுப்படுத்தும் முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இருந்து பெறப்படும் ஒவ்வொரு தகவல்களும் முறையாக சேமிக்கப்பட்டு, தானியங்கி கட்டுப்பாடு சரியாக செயல்பட பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்திய ரயில்வே அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பராமரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவர் நவீன் குமார், நவீன தானியங்கி சிக்னலிங் முறையை குறித்து நமக்கு பிரத்யேகத் தகவல்களை வழங்கினார். அவர் கூறுகையில், “இந்த அமைப்பில், ஒரு ரயில் நிலையத்திற்கும் மற்றொரு நிலையத்திற்கும் இடையில் வழக்கமான இடைவெளியில் சிக்னல்கள் சரி செய்யப்படுகின்றன. ஒரு ரயில் ஒரு சிக்னலைக் கடந்தால் தான், மற்றொரு ரயில் அந்த தடத்தில் நுழைய முடியும். அதைத் தொடர்ந்து இந்த அமைப்பில் இரண்டு முதல் மூன்று ரயில்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இயக்க முடியும். முன்னதாக, முதல் ரயில் குறிப்பிட்ட சிக்னலைக் கடக்கும் வரை, மற்றொரு ரயில் பின்னால் செல்ல அனுமதி கிடைக்காது.

புதிய தானியங்கி அமைப்பின் வாயிலாக ஒரு ரயில் குறிப்பிட்ட தூரத்தை கடந்து விட்டால், அதன் பின்னால் மற்றொரு ரயிலை இயக்க முடியும். இதன் மூலம் குறைந்த நேரத்தில் அதிக ரயில்களை இயக்க முடியும்.

மேலும், இது மனிதர்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கிறது. ஏனெனில் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ரிலே அறை மூலம் கண்காணிக்க முடியும். ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அறையில் ரயில்களின் நகர்வுகளை காட்சிப்படுத்த முடியும். ரயிலின் ஒவ்வொரு அசைவையும் இந்த தானியங்கி அமைப்பின் மூலம் கவனிக்கவும் பின்பற்றவும் முடியும்" என்று கூறினார்.

தானியங்கி சிக்னலின் நன்மைகள்

தானியங்கி சிக்னல்கள், அதிக திறன் கொண்ட ரயில்களுக்கு இடையே வேகமாக இயங்குவதால், குறைந்த நேரத்தில் அதிக சேவைகளை வழங்க முடியும். மேலும், சீரான ரயில் செயல்பாடுகளை உறுதி செய்கிறது.

  • மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு: தானியங்கி அமைப்புகள் மனிதர்களை சார்ந்திருப்பதை குறைக்கின்றன. மேலும், தவறுகள் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. பயணிகள் மற்றும் சரக்கு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன. நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் தானியங்கி கட்டுப்பாடுகளால் சரியான நேரத்தில் ரயில்களை இயக்க முடியும்.
  • பொருளாதார வளர்ச்சி: பாதுகாப்பான சரக்கு ரயில் சேவை தொழில்துறையில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். இது உள்நாட்டு பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பாக இருக்கும்.

இந்திய ரயில்வே சிக்னல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பராமரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் (IRSTMU) பொதுச் செயலாளர் அலோக் சந்திர பிரகாஷ், புதிய சிக்னல் அமைப்பு அமைக்கப்பட்ட பகுதியில், அதிக ரயில்களை இயக்கலாம் என்று தெரிவித்தார்.

கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே சமீபத்தில் தல்சர்-பாரதீப் சரக்கு வழித்தடத்தின் கட்டாக்-பாரதீப் பிரிவில் (83 கி.மீ) அதிநவீன தானியங்கி சிக்னல் அமைப்பை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியுள்ளது. பாரதீப் துறைமுகத்தை இணைக்கும் இந்த முக்கியமான பாதையில் ரயில் செயல்பாடுகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த அமைப்பு அதன் முக்கியத்துவத்தை பெற்றுள்ளது.

புதிய தொழில்நுட்பங்களின் அடிப்படையில், ரயில் சேவைகளை மேம்படுத்த முடியும் என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்திருக்கும் ரயில்வே அமைச்சகம், பாதுகாப்புடன் வேகமாக ரயில் சேவைகளை இனி பயணிகள் அனுபவிக்க முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

