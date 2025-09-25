எதிரிகளுக்கு பீதியை கிளப்பும் இந்தியாவின் சோதனை! ரயிலில் இருந்து 2,000 கி.மீ. சென்று தாக்கும் ஏவுகணை!
Published : September 25, 2025 at 11:34 AM IST
டெல்லி: ரயிலில் இருந்து சுமார் 2,000 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சென்று இலக்குகளை தாக்கும் அக்னி-பிரைம் ஏவுகணையை (AGNI PRIME MISSILE) இந்திய ராணுவம் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது.
இந்த தகவலை மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவித்துள்ளார். இது இந்திய பாதுகாப்புத்துறை தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைச்சர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
அக்னி-பிரைம் ஒரு அடுத்த தலைமுறை ஏவுகணை ஆகும். சக்திவாய்ந்த இந்த ஏவுகணை, தனது துல்லியத்தன்மைக்கும் பெயர் பெற்றதாகும். இதன் சிறப்பு என்னவென்றால், ரயிலில் பெட்டியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏவுகலன் மூலம் இதனை ஏவ முடியும். இந்தியாவில் இருக்கும் எந்தவொரு ரயில் தடத்தில் இருந்தும் இந்த ஏவுகணையை ராணுவம் இயக்கலாம்.
மேலும், இது எதிரிகளின் கணிப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படும் என்பதால், அவர்களுக்கு ஆச்சரியமளிக்கும் விதத்தில் இந்திய ராணுவத்தால் தாக்குதல்களை நடத்த முடியும். இந்தியாவில் நடத்தப்படும் முதல் ரயில் ஏவுகணை சோதனை இதுவாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இத்தகைய தொழில்நுட்பம் கொண்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா பெயரும் இடம்பெறச் செய்த டிஆர்டிஓ மற்றும் முப்படைகளுக்கு ராஜ்நாத் சிங் தனது பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்.
சமீபத்தில், ஆத்மநிர்பர் பாரத் (தற்சார்பு இந்தியா) குறித்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசியபோது, இந்தியா தனக்கென ஆயுதங்களை தயாரிப்பது மட்டுமல்லாமல், உலகிற்கு மேம்பட்ட பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தின் நம்பகமான ஏற்றுமதியாளராகவும் மாற வேண்டிய இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதாகக் கூறினார்.
தற்சார்பு என்பது, உள்நாட்டிலே அனைத்தையும் முடக்குவது அல்ல என்பதை குறிப்பிட்ட அவர், இந்தியாவின் பாதுகாப்பை நாமே உறுதி செய்யவும், அதேவேளை உலகளவில் அந்த தொழில்நுட்பங்களை பகிர்வது இந்தியாவின் தற்சார்பு நிலையை உயர்த்தும் என்றார்.
India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025
The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE
இதற்கிடையில் மொராக்கோ சென்றிருக்கும் அமைச்சர், அங்குள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சர் அப்தெல்டிஃப் லௌடியுடன் சேர்ந்து, புதிய டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் (Tata Advanced Systems) பாதுகாப்பு தொழிற்சாலையைத் திறந்து வைத்துள்ளார். அப்போது, இது இந்தியா-மொராக்கோ உறவுகளுக்கு இடையிலான ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்கத் தருணம் என்று ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ரயிலில் இருந்து அக்னி-பிரைம் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதித்தது, பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தை உலக அரங்கில் எடுத்துக்கட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. ஏதேனும் அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டால் நாட்டின் பாதுகாப்பை இதுபோன்ற ராணுவ தொழில்நுட்பங்கள் மேம்படுத்தும்.