கரூர் கோரம்: தவெக தலைவர் விஜயிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி!
காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கரூர் உயிரிழப்புக்கள் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.கஸ்டாலினிடம் நேற்று பேசியிருந்தார்.
Published : September 29, 2025 at 11:03 AM IST
புதுடெல்லி: கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் நிகழ்ந்த உயிரிழப்புகள் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜயை, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தனது தேர்தல் பரப்புரையை கடந்த 13 ஆம் தேதி திருச்சியில் தொடங்கினார். அன்றைய தினம் திருச்சி மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் (செப்.,20) திருவாரூர், நாகை மாவட்டங்களில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினம் (செப்.,27) நாமக்கல், கரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை செய்தார்.
நாமக்கல்லலில் மதியம் 12 மணி அளவில் பரப்புரை மேற்கொண்ட விஜய், கரூரில் இரவு 7.30 மணி அளவில் தனது பரப்புரையை தொடங்கினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 110 பேர் மருத்துமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். மதியம் 3 அளவில் பரப்புரை தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பரப்புரை காலதாமதமாக தொடங்கப்பட்டதே அதிகப்படியான கூட்டம் வருவதற்கு காரணம் என போலீசார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
மேலும், விஜய்யை பார்க்க தண்ணீர், உணவு இல்லாமல் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் காலை முதல் காத்திருந்ததால் சோர்வாக இருந்ததாகவும், இதனால் கூட்ட நெரிசலில் பெரும்பாலோனோர் சிக்கிக்கொண்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்த சம்பவம் மிகுந்த வருத்தம் அளிப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அவர் பேசினார்.
"தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக ராகுல் காந்தி தன்னிடம் கேட்டறிந்தார்" என சமூக வலைத்தளம் வாயிலாக நேற்று தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், கரூர் கோர சம்பவம் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜயை, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அப்போது, கரூரில் தவெக கூட்டத்தின் போது நடந்தது என்ன? அடுத்து மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பன குறித்து இரு தலைவர்களும் பேசி இருக்கலாம் என தெரிகிறது.
முன்னதாக, இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்படும் என தவெக சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழக அரசு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்துள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கியுள்ளது.