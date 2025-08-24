ETV Bharat / bharat

ராகுல் காந்தியின் கன்னத்தில் முத்தமிட்ட இளைஞர் - பீகார் பைக் பேரணியில் நிகழ்ந்த சுவாரஸ்யம் - RAHUL VOTER ADHIKAR YATRA

இளைஞர் முத்தம் கொடுத்ததை அடுத்து ராகுல் காந்தி விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டுமென தேஜஸ்வி யாதவ் அறிவுரை வழங்கினார்.

பைக் பேரணியின்போது ராகுலுக்கு முத்தமிட்ட இளைஞர்
பைக் பேரணியின்போது ராகுலுக்கு முத்தமிட்ட இளைஞர் (PTI)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

August 24, 2025

புர்னியா: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிரான யாத்திரை மேற்கொண்டிருக்கும் ராகுல் காந்தி இன்று பைக் பேரணி சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென வந்த இளைஞர் ஒருவர் ராகுலுக்கு முத்தம் கொடுத்தததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பீகாரில் சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் மேற்கொண்டிருந்தது. வாக்கு திருட்டு எனக்கூறி இதனை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, நாடாளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பீகாரில் தனது யாத்திரையை தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த பேரணியில் ராகுல் காந்தியுடன் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளக் கட்சியின் தலைவரும் பீகாரின் முன்னாள் துணை முதல்வருமான தேஜஸ்வி யாதவ் மற்றும் இந்தியா கூட்டணியைச் சேர்ந்த பிற தலைவர்களும் கலந்துகொண்டனர்.

புர்னியா மாவட்டத்தில் நேற்றிரவு தங்கிய ராகுல் காந்தி, இன்று காலை மீண்டும் தனது யாத்திரையைத் தொடங்கினார். அவர் செல்லும் பாதை முழுக்க இருபுறமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குழுமியிருக்க, “வாக்கு திருடர்களே! பதவியை விட்டு விலகுங்கள்!’ என்று கோஷமிட்டபடியே சென்றனர்.

புர்னியா நகரில் வலம்வந்தபோது தான் பயணித்த திறந்த வேனிலிருந்து இறங்கிய ராகுல் காந்தி, திடீரென ஹெல்மெட் அணிந்துகொண்டு, பைக்கில் ஏறினார். அவருக்கு பின்னால் பீகார் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ராஜேஷ் குமார் ஏறிக்கொள்ள, தேஜஸ்வி யாதவ் தனது பாதுகாப்பாளருடன் மற்றொரு பைக்கை ஓட்டினார். இவர்களுக்கு பின்னால் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் பைக்குகளில் பயணித்தனர்.

இந்த பைக் பேரணியானது புர்னியா மாவட்டத்தின் கஸ்பா மற்றும் கர்பனைலி இடையே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, அடையாளம் தெரியாத இளைஞர் ஒருவர் பைக்குகளின் இடையே ஓடிவந்து, ராகுல் காந்திக்கு கன்னத்தில் முத்தமிட்டார். இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த மற்ற தலைவர்கள் ஒரு விநாடி பைக்கை நிறுத்தினர். அதற்குள் தேஜஸ்வி யாதவின் பின்னால் பயணித்த பாதுகாப்பு பணியாளர் அந்த நபரை பிடித்து கன்னத்தில் அறைந்தார்.

இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து ராகுல் காந்தியுடன் பயணித்த CRPF பாதுகாப்புப் படையினர் அவருடைய பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தினர். இருப்பினும் இந்த சம்பவமானது ராகுல் காந்தி உட்பட மற்ற அனைவரிடையே சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

பைக் பேரணிக்கு பிறகு ஊடகவியளாலர்களை சந்தித்தபோது, தேஜஸ்வியிடம் லோக் ஜனசக்தி கட்சி தலைவர் சிராக் பஸ்வான் குறித்து பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர், "சிராக் தனக்கு மூத்த சகோதரர் போன்றவர் என்றும், அவருக்கு தான் கூறும் ஒரே அறிவுரை விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்று கூற, உடனிருந்த ராகுல் காந்தி ‘இது எனக்கும் பொருந்தும்’ " ன சிரித்துக்கொண்டே கூறினார்.

உடனே தேஜஸ்வி, “இதை அப்பா (லாலு பிரசாத்) நீண்டகாலமாக உங்களிடம் சொல்லி வருகிறார்” என்றார். இவர்களுடைய உரையாடலை அங்கிருந்த அனைவரும் ரசித்து சிரித்தனர். மீண்டும் யாத்திரை தொடங்கவுள்ளதால், ராகுல் காந்தி டெல்லிக்கு திரும்பியுள்ளார். அதன்பிறகு, செவ்வாய்கிழமை சுபாலில் இருந்து மீண்டும் யாத்திரை தொடங்கவுள்ளது.

