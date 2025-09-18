ETV Bharat / bharat

வாக்கு திருட்டு நடந்தது 100% உண்மை: மீண்டும் பகீர் கிளப்பிய ராகுல் காந்தி

கர்நாடகாவில் கோதாபாய் என்ற பெயரில் லாகின் ஐடி-யை உருவாக்கி 12 வாக்காளர்களை நீக்க விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், எனக்கு அதுப்பற்றி எதுவும் தெரியாது என கோதாபாய் மறுத்துள்ளதாக ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

September 18, 2025

புதுடெல்லி: வாக்கு திருட்டு நடைபெற்றுள்ளதற்கு 100% ஆதாரம் உள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில், பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருந்ததாகவும் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார். மேலும், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையைவிட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இதை முற்றிலும் மறுத்த தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை எனக்கூறி, ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டை முழுவதுமாக மறுத்தது.

இதனிடையே, தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிலை மறுத்த ராகுல் காந்தி, 'வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக சில நாட்களில் காங்கிரஸ் கட்சி ஹைட்ரஜன் குண்டை வீசும்' என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது பல்வேறு புதிய குற்றஞ்சாட்டுகளை முன்வைத்து, வாக்கு திருட்டு நடைபெற்றதற்கான பல்வேறு புதிய தரவுகளை ராகுல் காந்தி வெளியிட்டார். குறிப்பாக, கர்நாடகாவில் உள்ள வாக்குகளை நீக்க தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, ஆந்திராவில் இருந்து விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

மேலும், கர்நாடாகவில் கோதாபாய் என்ற பெயரில் லாகின் ஐடி-யை உருவாக்கி 12 வாக்காளர்களை நீக்க விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அப்படியான எந்த தகவலுக்கு தனக்கு தெரியாது, எனக்கும் அதுக்கும் எவ்வித சம்மந்தமில்லை என கோதாபாய் எனபவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு யார் காரணம்? யாரை காப்பாற்ற தேர்தல் ஆணையம் வேலை செய்கிறது? என ராகுல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் வாக்கு திருட்டு நடைபெற்றுள்ளதற்கு 100% ஆதாரம் உள்ளது என்றும் அவர் பகிரங்கமாக கூறியுள்ளார்.

மேலும் பேசிய அவர், "தேர்தலில் இந்திய நாட்டு மக்கள் தங்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையை எவ்வாறு இழந்து நிற்கிறார்கள் என்பதை நிரூபிக்க மற்றொரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. தேர்தல் நடைபெறும்போது லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களை நீக்க யாரோ ஒருவர் முயற்சி செய்கிறார். இதற்கு சரியான உதாரணம் கடந்த தேர்தலின்போது கர்நாடக மாநிலம் அலந்த் தொகுதியில் 6 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை நீக்க முயற்சி நடந்தது. ஆனால், இந்த வாக்குகள் நீக்கியதாக குறிப்பிட்ட சிலர் பிடிப்பட்டனர். ஆனால் அது தற்செலலாக நடைபெற்றது.

அந்த தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி நிலைய அதிகாரி தன்னுடைய மாமாவின் வாக்கு நீக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளார். இதற்கு யார் காரணம் என சரிபார்த்தபோது அவரின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வாக்கை நீக்க விண்ணப்பம் செய்திருந்தது தெரியவந்தது. அவரிடம் கேட்டால், நான் எந்த வாக்கையும் நீக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார். வாக்கை நீக்கிய நபருக்கோ அல்லது வாக்கு நீக்கப்பட்ட நபருக்கோ இந்த விஷயம் தெரியாமலேயே இந்த முறைகேட்டை வேறு ஒருவர் செய்திருக்கிறார். இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடைந்தையாக இருக்கிறது. இதை மக்கள் முன் இன்று வெளிச்சம் போட்டு காண்பித்துள்ளோம். தேர்தல் ஆணையத்தின் பொறுப்பற்ற பதில்கள் தங்களுக்கு தேவையில்லை. ஆதாரத்தை கொடுத்துள்ளோம், நடவடிக்கையை எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.

