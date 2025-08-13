டெல்லி: இறப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சிலருடன் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று தேநீர் அருந்தினார்.
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் இந்தாண்டு இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் விளைவாக, பீகாரில் 65 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் பலர் மரணித்து விட்டதாகவும், பலர் இடம்பெயர்ந்து சென்றுவிட்டதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. ஆனால், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதாக கூறி எதிர்க்கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதன்படி, பீகாரில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் ஒரு பெண்ணின் வயது தவறாக குறிப்பிட்டிருந்த சம்பவம் சர்ச்சையானது. மிந்தா தேவி என்ற அந்த பெண்ணிற்கு 35 வயது தான் ஆகிறது. ஆனால், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் வயது 124 என்றும், வீட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக அவரது கணவர் பெயரும் இடம் பெற்றிருந்தது. இதனை கடுமையாக விமர்சித்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள், ''இந்தியாவின் மிக இளைய தோற்றமுடைய மிந்தா தேவியை கின்னஸ் உலக சாதனைக்கு நாங்கள் பெருமையுடன் பரிந்துரைக்கிறோம்'' என கிண்டலடித்து ட்வீட் போட்டனர். மேலும், மிந்தா தேவியின் புகைப்படம் பதிந்த டீ ஷர்ட்டுகளை அணிந்தவாறு எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் போராட்டமும் நடத்தினர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, உயிருடன் இருக்கும் ஒருவரை இறந்து விட்டதாக கருதி வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பீகாரை சேர்ந்த பஸ்வான் (41) ஓட்டுநராக வேலை பார்த்து வருகிறார். அண்மையில் இவர் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த படிவத்தை நிரப்பி சமர்ப்பித்துள்ளார். பின்னர் அங்கு வெளியான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் அவர் பெயர் இல்லை. அவர் இறந்து விட்டதாக பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தது.
जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 13, 2025
लेकिन कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था।
इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग! pic.twitter.com/Rh9izqIFsD
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பாஸ்வான் ஆன்லைனில் புகார் தெரிவித்து இருக்கிறார். அதனை தொடர்ந்து பாஸ்வான் வீட்டுக்கு வந்த அதிகாரி ஒருவர், தவறு நடந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். கணக்கெடுப்பின் போது பாஸ்வான் குறித்து அப்பகுதியில் இருந்தவரிடம் கேட்டபோது, பாஸ்வான் இறந்து விட்டதாக அந்த நபர் தெரிவித்ததாக அந்த அதிகாரி கூறி இருக்கிறார். பின்னர் பாஸ்வானிடம் ஆதார் அட்டை, வங்கி பாஸ்புக், கல்விச் சான்றிதழ் உட்பட பல்வேறு ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கச் சொல்ல விட்டு அந்த அதிகாரி சென்றுள்ளார். மேலும், கேரளாவில் பணிபுரிந்து வரும் பாஸ்வானின் சகோதரரும் இறந்து விட்டதாக வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்ததில் நடந்துள்ள தவறுகளை சுட்டிக் காட்டி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் டெல்லியில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், இறந்து விட்டதாக கருதி வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சில நபர்களுடன் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று தேநீர் அருந்தினார்.
அது குறித்து அவர் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில், ''வாழ்க்கையில் பல சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை நான் பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் 'இறந்தவர்களுடன்' தேநீர் அருந்தும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்ததில்லை. இந்த தனித்துவமான அனுபவத்தை தந்த தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நன்றி!'' என பதிவிட்டு விமர்சித்துள்ளார்.
