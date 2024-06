ETV Bharat / bharat

வயநாடு தொகுதியை ராஜினாமா செய்கிறார் ராகுல்..! இடைத்தேர்தலில் பிரியங்கா போட்டி! - Rahul Gandhi resign wayanad

ongress National President Mallikarjun Kharge During A Meeting With Party Leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, And KC Venugopal At His Residence on June 17 ( IANS )