பாட்னா: பாஜகவுடன் இணைந்து தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டி வரும் ராகுல் காந்தி, அதனை எதிர்த்து ‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை’ என்ற யாத்திரையை பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இன்று தொடங்கியுள்ளார்.
2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் கர்நாடகா, ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ‘வாக்கு திருட்டு’ நடந்துள்ளதாகக் குற்றம்சாட்டி வரும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கர்நாடகத்தின் மகாதேவபுரா தொகுதியில் 1,00,250 வாக்குகள் திருடப்பட்டதற்கான ஆதாரம் தம்மிடம் உள்ளதாக கூறி அவற்றையும் பகிரங்கமாக வெளியிட்டார்.
அதுமட்டுமின்றி, வரும் அக்டோபர் மாதம் பீகாரில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் (SIR) நடைபெற்றது. அதில், பல்வேறு காரணங்களுக்காக 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடரப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் உள்ள முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும், வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராகவும் ‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை’ என்ற பெயரில், பீகாரில் 16 நாள்களுக்கு ராகுல் காந்தி இன்று யாத்திரை தொடங்கி உள்ளார். இந்த யாத்திரை பீகாருக்கு மட்டுமல்ல.. தேவைப்பட்டால் மற்ற மாநிலங்களிலும் நடத்தப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பீகாரில் உள்ள சாசராம் பகுதியில் இருந்து தொடங்கிய இந்த யாத்திரை கயா, முங்கர், பஹல்பூர், கதிகார், பூர்ணியா, மதுபானி, தர்பங்கா, பச்சிம் சாம்பரான் வழியாக அரா வரை என 1,300 கி.மீ தூரத்துக்கு, 118 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை கடந்து, செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி பாட்னாவில் ஒரு பேரணியுடன் நிறைவடையவுள்ளது.
இதுகுறித்து ராகுல் காந்தி கூறும்போது, “நாடு முழுவதும் மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் வாக்குகள் திருடப்படுகின்றன. அதேபோல, பீகாரிலும் வாக்குகளை திருட வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நடக்க விடமாட்டோம். ஏழை மக்களுக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டும்தான். பீகார், மகாராஷ்டிரா, அசாம் என எங்கு வாக்கு திருடப்பட்டாலும் அவர்களை கையுங்களவுமாக பிடித்து மக்களிடம் ஒப்படைப்போம். இந்த யாத்திரை அரசியலமைப்பை காப்பாற்றுவதற்கான போராட்டம்.
கர்நாடகாவில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் திருடப்பட்டதால் தான், பாஜக வென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பினால், என்னிடம் இருந்து பிரமாணப் பத்திரத்தை தேர்தல் ஆணையம் கேட்கிறது” என்றார்.
யாத்திரையின் நோக்கமும், குறிக்கோளும்?
ஜனநாயகத்தின் உயிர்நாடியாகத் திகழும் வாக்குரிமையைப் பாதுகாப்பதே, இந்த வாக்காளர் உரிமை யாத்திரையின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தாலும், வரவுள்ள பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் இந்தியா கூட்டணியின் தேர்தல் களத்தை உறுதி செய்வதும் இதன் நோக்கம் என்று காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஏனெனில், பீகாரில் 2024-ல் ராகுல் காந்தி நடத்திய பாரத் ஜோடோ நியாய யாத்திரையின் விளைவாக, கிஷன்கஞ்ச், அராரியா, கதிஹார், பூர்னியா, சசாரம், ஔரங்காபாத், கரகாட் மற்றும் பக்சர் ஆகிய 8 மக்களவை தொகுதிகளை காங்கிரஸ் கூட்டணி கைப்பற்றியது. தேர்தல் முடிவில், இந்தியா கூட்டணி 7 இடங்களை வென்றது. சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்ட ராஜேஷ் ரஞ்சன் என்ற பப்பு யாதவ், பூர்னியா என்ற தொகுதியில் வென்றார். பின்னர், காங்கிரஸில் இணைந்து கொண்டார். இந்நிலையில், பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக ராகுல்காந்தி தனது யுக்தியை மீண்டும் பயன்படுத்துவதாக தெரிகிறது.
தேஜஸ்வி பிரசாத் யாதவ் யாத்திரையில் பங்கேற்பது ஏன்?
ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி பிரசாத் யாதவ், இதுவரை பெரோஸ்கரி ஹடாவோ யாத்திரை, சம்விதான் பச்சாவ் யாத்திரை, ஜன் விஸ்வாஸ் யாத்திரை, ஆபார் யாத்திரை மற்றும் ஜன் சம்வத் யாத்திரை என கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 5 யாத்திரையை நடத்தியுள்ளார்.
குறிப்பாக, 2020 சட்டமன்ற தேர்தலில் RJD ஆட்சியை பிடிக்கவில்லை என்றாலும், வேலையின்மைக்கு எதிரான அவரது 'பெரோஸ்கரி ஹடாவோ யாத்திரை' இளைஞர்கள் மற்றும் வேலையில்லாதவர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அதன் விளைவாக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் 18-39 வயது வாக்காளர்களின் 47 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றV. அதேநேரம், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அந்த பிரிவில் வெறும் 35 சதவீத வாக்குகளை மட்டும் பெற்றது. அதேபோல, 78 லட்சம் முதல்முறை வாக்காளர்கள், NDA-வின் ‘காட்டு ராஜ்ஜியத்தின்’ குற்றச்சாட்ை விட வேலைவாய்ப்பையே விரும்பினர்.
அதுமட்டுமின்றி, தேஜஸ்வியின் மற்ற யாத்திரைகளும் மக்களை வெகுவாக ஈர்த்தது. இதுவே, இந்த ஆண்டு தேஜஸ்வி மேற்கொண்ட ஜன் சம்வத் யாத்திரைக்கு ஊக்கமாக அமைந்துள்ளது.
