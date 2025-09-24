இருவரும் மன்னிப்பு கேட்டு முடிவுக்கு வாருங்கள்... நடிகை வழக்கில் சீமானுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பு!
சீமான் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களால் அச்சுறுத்தல்களை சந்தித்து வருவதால் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேறி வேறு மாநிலத்தில் வசித்து வருவதாக நடிகை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : September 24, 2025 at 8:53 PM IST
புதுடெல்லி: ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்புக் கேட்டு பிரச்னையை முடிவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் மற்றும் அவர் மீது புகார் அளித்த நடிகைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
தமிழ் திரைப்பட இயக்குநராக இருந்தவரும், நாம் தமிழர் கட்சியின் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான சீமான் மீது 2011-ம் ஆண்டு நடிகை ஒருவர், திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக வழக்கு தொடர்ந்தார். இது தொடர்பாக சீமான் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நடிகை தொடர்ந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சீமான் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், அந்த மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீமான் மேல்முறையீடு செய்தார். கடந்த மார்ச்சில் இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இரு தரப்பினரும் (சீமான் மற்றும் புகார் அளித்த நடிகை) பேசி முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர். மேலும், சீமான் மன்னிப்பு கேட்கவும் நீதிமன்றம் கெடு விதித்திருந்தது. இல்லையெனில் சீமானை கைது செய்வதற்கான தடை ரத்து செய்யப்படும் என்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா மற்றும் ஆர்.மகாதேவன் அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நடிகை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஃபராசத், சீமான் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரம் மன்னிப்பு கேட்கும் வகையில் என்று கூறினார். மேலும், சீமான் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களால், நடிகை தொடர்ந்து அச்சுறுத்தல்களை சந்தித்து வருவதாகவும், இதனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேறி வேறு மாநிலத்தில் வசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், “இந்த விவகாரத்தை இன்னும் எத்தனை நாட்கள் இழுத்துக் கொண்டு செல்வது? இருவரும் மன்னிப்புக் கேட்டு பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டு வாருங்கள். இல்லையென்றால் இருவரும் நீதிமன்றத்திற்கு நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும். இருவரும் குழந்தைகள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்” என்று நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா மற்றும் ஆர்.மகாதேவன் அமர்வு கடுமையாக எச்சரித்து வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டது.