உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு; அளித்த வாக்குறுதி என்ன? - PM MODI SPEAKS TO ZELENSKYY

உக்ரைனின் சமீபத்திய முன்னேற்றம் குறித்து ஜெலன்ஸ்கி பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும் பிரதமர் மோடி ஜெலன்ஸ்கிக்கு நன்றி தெரிவித்ததோடு, மோதலுக்கு தீர்வு மற்றும் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், இந்தியாவின் நிலையான ஒத்துழைப்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார்.

Published : August 30, 2025 at 9:45 PM IST

புதுடெல்லி: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசி மூலம் பேசினார். அப்போது இந்தியா-உக்ரைன் நாடுகளின் இருதரப்பு உறவை ஆழப்படுத்துவதற்கான உறுதிப்பாட்டை தலைவர்கள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர்.

உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் 3 ஆண்டுகளை கடந்து நீடித்து வருகிறது. இந்த போரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்த நிலையில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதே சமயம் இந்த போரில் உக்ரைனுக்கு இதுவரை ரூ.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஆயுதங்களை அமெரிக்கா அளித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் முடிவுக்கு வந்தபாடில்லை.

இதற்கிடையே உக்ரைன் கடந்த 24 ஆம் தேதி தனது 34 ஆவது சுதந்திர தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடியது. இதையொட்டி உக்ரைன் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி சுதந்திர தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தார். பிரதமர் மோடியின் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உடனடியாக நன்றி கூறினார்.

இதுகுறித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தன்து எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், “உக்ரைன் சுதந்திர தினத்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி. அமைதியை உருவாக்க முயற்சிக்கும் இந்தியாவின் பங்களிப்பை நாங்கள் பெரிதும் பாராட்டுகிறோம்.

தற்போது போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர போராடும் சூழலில் இந்தியாவின் பங்களிப்பை உக்ரைன் நம்புகிறது. ராஜதந்திரத்தை வலுப்படுத்தும் ஒவ்வொரு முடிவும் ஐரோப்பாவில் மட்டுமல்ல, இந்தியா-பசிபிக் பிராந்தியம் மற்றும் அதற்கு அப்பாலும் சிறந்த பாதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கிறது” என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுக்கு வருமாறு உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி இன்று (ஆகஸ்ட் 30) உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் பேசியதாக பிரதமர் அலுவலகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இது குறித்து பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ''பிரதமர் மோடி இன்று உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் உரையாடினார். அப்போது உக்ரைனின் சமீபத்திய முன்னேற்றம் குறித்து ஜெலன்ஸ்கி பகிர்ந்துகொண்டார். மேலும் பிரதமர் மோடி ஜெலன்ஸ்கிக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

மேலும் மோதலுக்கு தீர்வு மற்றும் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், இந்தியாவின் நிலையான ஒத்துழைப்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் இந்தியா அனைத்து சாத்தியமான ஆதரவை வழங்க உறுதிபூண்டு இருப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

மேலும், இந்தியா-உக்ரைன் இருதரப்பு உறவை ஆழப்படுத்துவதற்கான உறுதிப்பாட்டை தலைவர்கள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். அத்துடன் அவர்கள் இருவரும் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கவும் ஒப்புக்கொண்டனர்" என்று பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

