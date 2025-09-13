மிசோரம் மாநிலத்தின் முதல் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ்: தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி!
மிசோரம் தலைநகர் ஐஸாலில் இருந்து 45 சுரங்கப்பாதைகள், 55 பாலங்களை கடந்து செல்லும் வகையில் சவாலான ரயில் வழிதடத்தை அமைப்பதற்கான அடிக்கலை பிரதமர் மோடி இன்று நாட்டினார்.
ஐசால்: மிசோரம் தலைநகர் ஐசாலில் இருந்து டெல்லியை இணைக்கும் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இதுதான், மிசோராம் மாநிலத்தின் முதல் ராஜ்தானி ரயில் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல, மிசோரமுடன் கொல்கத்தா, கவுகாத்தியை இணைக்கும் மூன்று புதிய விரைவு ரயில் சேவைகளையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
வடகிழக்கு மாநிலங்களான மணிப்பூர், மிசோரம், அசாமுக்கும், மேற்கு வங்கம், பீகார் ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முதல் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். இந்நிலையில், இன்று காலை மிசோரம் மாநிலத்துக்கு பிரதமர் மோடி வருகை தந்தார். பின்னர் அங்கு பல்வேறு ரயில் சேவைகளையும், சாலைகளையும் மோடி திறந்து வைத்தார்.
அந்த வகையில், மிசோரமில் இருந்து டெல்லி, கொல்கத்தா, கவுகாத்தியை இணைக்கும் மூன்று புதிய விரைவு ரயில் சேவைகளை அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, மிசோரமில் ரூ.9,000 கோடிக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
என்னென்ன ரயில் சேவைகள்?
மிசோரம் தலைநகர் ஐசாலில் உள்ள சாய்ரங்கையும், டெல்லியை இணைக்கும் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ், சாய்ரங் - குவஹாத்தி (அசாம்) எக்ஸ்பிரஸ், சாய்ராங் - கொல்கத்தா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய 3 ரயில் சேவைகளை பிரதமர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். இதில், சாய்ரங் - டெல்லி ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது, மிசோராம் மாநிலத்தின் முதல் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஆகும். 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போதுதான் ஒரு புதிய ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது இந்தியாவின் 26வது ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சவாலான ரயில் பாதை
அதேபோல், பைராபி - சாய்ரங் இடையேயான புதிய ரயில் பாதையை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். இது மிகவும் சவாலான ரயில் பாதை ஆகும். 2008இல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட இந்த திட்டத்திற்கு, 2015-ஆம் ஆண்டில்தான் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. 51 கி.மீ. நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட இந்த பாதையானது, முழுக்க முழுக்க மலைகளாலும், ஆறுகளாலும் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும். எனவே, மலைகளை குடைந்தும், ஆறுகள் மீது பாலங்கள் அமைத்தும் இந்த ரயில்வே பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 55 பெரிய பாலங்கள், 88 சிறிய பாலங்களுடன் இந்த ரயில் பாதை அமைந்துள்ளது.
புதிய சாலைகள் அமைக்க அடிக்கல்
மிசோரமில் சாலை போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், ஐசால் பைபாஸ் சாலை, தென்சாவ்ல் – சியால்சுக் சாலை, கான்கான் – ரோங்குரா சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாலை அமைக்கும் திட்டங்களுக்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார்.
இதில் 45 கி.மீ. தொலைவுக்கு ரூ.500 கோடி மதிப்பில் லுங்க்லெய் - சியாஹா - லாங்ட்லாய் - லெங்புய் விமான நிலையம் - சாய்ரங் ரயில் நிலையத்தை இணைக்கும் வகையில் ஐசால் பைபாஸ் சாலை கட்டப்பட உள்ளது. அதே போல், தென்சாவ்ல் – சியால்சுக் நெடுஞ்சாலையும், ஐசால் - தென்சாவ்ல் - லுங்லி ஆகிய மூன்று முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் வகையில்நெடுஞ்சாலையும் அமையவுள்ளது.