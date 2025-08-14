ETV Bharat / bharat

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' வரலாற்றில் இடம்பிடிக்கும் - குடியரசுத் தலைவர்! - 79TH INDEPENDENCE DAY

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, '' தேசத்தைப் பிரிக்க முயன்றவர்களுக்கு நாட்டின் ஒற்றுமையே "பொருத்தமான பதில்" என தெரிவித்தார்.

Published : August 14, 2025 at 9:16 PM IST

டெல்லி: ''நாங்கள் என்றுமே ஆக்கிரமிப்பாளராக இருக்க மாட்டோம், ஆனால் எங்கள் குடிமக்களைப் பாதுகாக்க பதிலடி கொடுக்க ஒருபோதும் தயங்க மாட்டோம்'' என்ற இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை உலக நாடுகள் கவனித்துள்ளன'' என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்தார்.

இந்திய நாட்டின் 79வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாட்டு மக்களுக்கு இன்று உரையாற்றினார். அதில் அவர், பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான உலகளாவிய போராட்டத்தில் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' ஒரு முக்கிய நிகழ்வு என பாராட்டினார்.

குடியரசுத் தலைவர் ஆற்றிய உரை:

''பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான மனிதகுல போராட்டத்தின் ஆகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக, ஆபரேஷன் சிந்தூர் வரலாற்றில் இடம்பிடிக்கும். தேசத்தைப் பிரிக்க முயன்றவர்களுக்கு நாட்டின் ஒற்றுமையே "பொருத்தமான பதில்". விடுமுறையை கழிக்க வந்த அப்பாவி மக்களை கோழைத்தனமாகவும், மனிதாபிமானமற்ற வகையிலும் பயங்கரவாதிகள் கொன்றனர். அதற்கு பதிலடியாக ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் பயங்கரவாத உள்கட்டமைப்பு அழிக்கப்பட்டது. இதில் இருந்து இந்திய ராணுவத்தின் தொழில்நுட்பத் திறனும், தெளிவான உத்தியும் வெளிப்பட்டுள்ளது. எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் குறித்து இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை விளக்க பல கட்சி எம்.பி.க்களின் பிரதிநிதிகள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றனர். இது நாட்டின் கூட்டுத் தீர்மானத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நடவடிக்கையாகும்.

''நாங்கள் என்றும் ஆக்கிரமிப்பாளராக இருக்க மாட்டோம், ஆனால் எங்கள் குடிமக்களைப் பாதுகாக்க பதிலடி கொடுக்க ஒருபோதும் தயங்க மாட்டோம்'' என்ற இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை உலக நாடுகள் கவனித்துள்ளன. நம் பாதுகாப்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில், நமது உள்நாட்டு உற்பத்தி முக்கிய சாதனையை படைத்துள்ளது. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு நாட்டின் பாதுகாப்புதுறையில் இவை வரலாற்று சாதனை ஆகும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்பது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் அடுத்த கட்டமாகும். அது ஏற்கனவே நம் வாழ்வில் நுழைந்துவிட்டது. 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா உலகளாவிய AI மையமாக மாற விரும்புகிறது. தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை சாமானிய மக்களுக்கு சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி, அவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதில் இந்தியா கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

விளிம்புநிலை மக்களுக்கு நன்மை தரும் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் தான் வளர்ச்சியின் அர்த்தம் அடங்கியிருக்கிறது. சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த அவர்களுக்கு சம முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. விளிம்பு நிலையில் இருப்பவர்களை உயர்த்தி தூக்குவதுதான் வளர்ச்சியின் நோக்கம்.

இந்தியா 1947 ஆம் ஆண்டு தனது புதிய பயணத்தைத் தொடங்கியதிலிருந்து, அனைத்துத் துறைகளிலும் அசாதாரண முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது. சுதந்திரத்தின் போது முற்றிலும் வறுமையில் இருந்த இந்தியா தற்போது தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாறுவதற்கான பாதையில் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. நாட்டின் சீர்திருத்தங்களும், கொள்கைகளும் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான பயனுள்ள தளத்தை உருவாக்கியுள்ளன. அங்கு ஒவ்வொரு குடிமகனும் அனைவரது செழிப்புக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் உற்சாகமாக பங்களிப்பார்கள்.'' என இவ்வாறு கூறினார்.

