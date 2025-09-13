ETV Bharat / bharat

விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்குள் புகுந்த லாரி: 9 பேர் பரிதாப பலி - கர்நாடகாவில் பெரும் சோகம்

கர்நாடகாவில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்குள் லாரி புகுந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்குள் லாரி புகும் காட்சி
விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்குள் லாரி புகும் காட்சி (Screengrab from videos shared on X)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2025 at 10:01 AM IST

1 Min Read
கர்நாடகா: கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்துக்கு லாரி புகுந்த கோர விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 20க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.

நாடு முழுவதும் கடந்த ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி விநாயர் சதுர்த்தி விழா கோலாகமாக கொண்டாடாப்பட்டது. அதன் பின்னர், தொடர்ந்து விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு, கடலிலும், ஆறு, ஏரி உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளிலும் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், கர்நாடகா மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹோலேநரசிபுரா பகுதியில் விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதற்காக நேற்றிரவு (செப்.12) ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டன. ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் கொண்டாட்ட மனநிலையில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, அவர்கள் சென்ற சாலையின் எதிர்புறம் வந்த லாரி ஒன்று, சாலையில் சென்ற இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது. தொடர்ந்து, கட்டுப்பட்டை இழந்த லாரி, செண்டர் மீடியனில் பாய்ந்து, எதிர்புறம் வந்து கொண்டிருந்த விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற மக்கள் மீது வரிசையாக மோதி தூக்கி எறிந்தவாறு சென்றது.

இந்த கோர விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழந்தனர். 20 மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். தகவலிந்து வந்த போலீசார், விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: கன்னியாகுமரியில் சோகம்: கிரேன் மோதி தவெக தொண்டர் உட்பட 2 பேர் பலி - 4 பேர் படுகாயம்

இச்சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கோண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், விபத்தில் உயிரிழந்தது பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. லாரி ஓட்டுநர் புவனேஷ் என்பவரை பொதுமக்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த துயர சம்பவத்திற்கு கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா, துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார், அமைச்சர் குமாரசாமி ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும், காயமடைந்தவரகளுக்கு இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “ விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் மீது லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளான செய்தியை கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்தேன். இறந்தவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடையவும், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் எனவும் இறைவனை பிராத்திக்கிறேன்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

KARNATAKA ACCIDENTவிநாயகர் ஊர்வலத்தில் விபத்துலாரி மோதி உயிரிழப்புகர்நாடாகா லாரி விபத்துKARNATAKA ACCIDENT

