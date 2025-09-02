ETV Bharat / bharat

செமிகான் இந்தியா 2025: உலகில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போகும் இந்திய சிப்கள் - பிரதமர் மோடி பெருமிதம் - MODI AT SEMICON INDIA 2025

உலக நாடுகளுடன் இணைந்து செமி கண்டக்டர் எதிர்காலத்தை உருவாக்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

செமிகான் இந்தியா 2025 மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி
செமிகான் இந்தியா 2025 மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி (X/SEMIIndia)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 5:19 PM IST

டெல்லி: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படவுள்ள மிகச் சிறிய சிப்கள் உலகளவில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த உள்ளன என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியின் யஷோ பூமியில் செப்டம்பர் 2 முதல் 4 வரை மூன்று நாட்கள் ‘செமிகான் இந்தியா 2025’ மாநாடு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ‘அடுத்த நிலை செமிகண்டக்டர் சக்தி நிலையங்களை உருவாக்குதல்’ என்ற கருப்பொருளை மையமாக வைத்து இந்த மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்தார்.

மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர், உலகளவில் சிப் சந்தையில் இந்தியாவின் பங்கை அடிக்கோடிட்டு காட்டினார். அவர் பேசியபோது, “டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள செமிகண்டகர் துறையில் நம் நாடு முக்கியப் பங்கு வகிக்கவுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் 10 செமிகண்டக்டர் திட்டங்களில் 18 பில்லியன் டாலர்களை இந்தியா முதலீடு செய்திருக்கிறது. இதனால் உலக நாடுகள் இந்தியாவை நம்புகின்றன. இந்தியாவும் உலக நாடுகளுடன் இணைந்து செமிகண்டக்டர் எதிர்காலத்தை உருவாக்க தயாராக இருக்கிறது” என்றார்.

மேலும், “உலகளாவிய குறைகடத்தி சந்தையானது ஏற்கெனவே 600 பில்லியன் டாலர் மதிப்பை எட்டியிருக்கிறது. விரைவில் 1 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்பை தாண்டவுள்ளது. இதில் இந்தியாவும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். கடந்த நூற்றாண்டை எண்ணெய் தீர்மானித்ததைப் போல, இந்த நூற்றாண்டை சிப்கள் தீர்மானிக்கப் போகின்றன. எண்ணெயை 'கருப்பு தங்கம்' என்று அழைத்ததைப் போல, சிப்களை 'டிஜிட்டல் வைரங்கள்' என்று அழைக்கப் போகிறார்கள்” என்றார்.

இந்தியாவில் சிப்கள் உற்பத்தி பற்றி பேசிய மோடி, “உலகின் மேம்பட்ட சிப்களில் சில நொய்டாவிலும், சில பெங்களூருவிலும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. உலகளாவிய செமிகண்டக்டர் தயாரிப்பில் இந்தியா சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. உலகளாவிய பொருளாதாரம் மந்தமாக போகின்ற நேரத்தில், இந்தியா 7.8 சதவீத வளர்ச்சியை எட்டியிருக்கிறது.

இந்தியா ஒரு உற்பத்தி சார்ந்த நாடாக மாறுவதற்கான சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த செமிகண்டக்டர் திட்டம் காட்டுகிறது” என்றார்.

டெல்லியில் நடைபெறுகிற இந்த மாநாட்டில், தெற்காசியாவின் 33 நாடுகளைச் சேர்ந்த 350க்கும் மேற்பட்ட கண்காட்சியாளர்கள், 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள், 6 நாடுகளின் வட்ட மேசை விவாதங்கள், 4 நாட்டு அரங்குகள் மற்றும் 9 இந்திய மாநிலங்களின் பங்கேற்பு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. ஐ.பி.எம், மைக்ரான், டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ், டோக்கியோ எலக்ட்ரான் போன்ற நிறுவனங்களும் இதில் பங்கேற்றுள்ளன.

இதையும் படிங்க: இந்தியா மீது டிரம்ப் அதிக வரி விதிக்க இதுதான் காரணம் - ஜான் போல்டன் கடும் விமர்சனம்!

