டெல்லி: இந்தியாவின் மீது டிரம்ப்பின் 50% வரி விதிப்புக்கு பதிலடி கொடுக்கும்விதமாக பேசியுள்ளார் பிரதமர் மோடி. அதில் விவசாயிகளின் நலனுக்கே முதன்மை முன்னுரிமை என்றும், அதற்காக எந்த விலையும் கொடுக்க தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்றதிலிருந்தே 68 உலக நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் உட்பட உலக நாடுகளின்மீது வர்த்தக வரியை அதிகரித்துள்ள டிரம்ப், சீனா, கனடா, வியட்நாம் மற்றும் இந்தியா போன்ற நாடுகளை குறி வைத்து வருகிறார். குறிப்பாக, இந்தியா - ரஷ்ய உறவை காரணம் காட்டி, இந்தியா மீது வரி விதிப்பது குறித்து எச்சரித்து வந்த அவர், ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை குறைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தி வந்தார்.
ஆனால் இந்தியா தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தை பின்பற்றி வருகிறது. இதனை சுட்டிக் காட்டிய டிரம்ப், ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிற இந்திய பொருட்களுக்கு 25% வரி விதித்து உத்தரவிட்டார். இதற்கு இந்தியா எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்த நிலையில், ரஷ்யா - இந்திய பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க இந்தியா சில முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டது.
இதனை கடுமையாக விமர்சித்த டிரம்ப், தற்போது மேலும் 25% கூடுதல் வரி விதித்து உத்தரவிட்டிருக்கிறார். இதற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், இன்று எம்.எஸ் சுவாமிநாதன் நூற்றாண்டு சர்வதேச மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க வரி விதிப்பு குறித்து பேசினார்.
அதில், “இந்தியாவை பொருத்தவரை விவசாயிகளின் நலனுக்கே முதன்மை முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். விவசாயிகள், மீனவர்கள் மற்றும் பால் விவசாயிகளின் நலனில் இந்தியா ஒரு போதும் சமரசம் செய்யாது. அதற்காக அதிக விலை கொடுக்க வேண்டி இருந்தாலும் அதற்கும் இந்தியா தயாராக இருக்கிறது” என்று கூறினார்.
முன்னதாக, அமெரிக்காவின் இந்த கூடுதல் வரி விதிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளியுறவுத்துறை கருத்து தெரிவித்திருந்தது. அதில், சமீப காலமாக ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்துமாறு அமெரிக்கா வலியுறுத்தி வருவதாகவும், அதற்கு இந்தியா தரப்பிலிருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறது. மேலும் இந்திய மக்களின் நலன் மற்றும் சந்தை நிலவரத்தை பொருத்து முடிவுகளை எடுத்து வருவதாகவும், பல நாடுகள் ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குகின்ற போதிலும், இந்தியாவை மட்டும் அமெரிக்கா குறி வைத்து கடுமையான வரிகளை விதிப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
மேலும் அமெரிக்காவின் இந்த முடிவு மிகவும் தவறானது மற்றும் நியாயமற்றது என்றும் விமர்சித்திருந்தது. இந்நிலையில், 140 கோடி மக்களின் நலனையும், விவசாயிகளின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு முடிவுகளை எடுத்துவருவதாக பிரதமர் மோடி தற்போது விளக்கமளித்திருக்கிறார்.
