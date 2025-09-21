பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு இன்று உரையாற்றுகிறார்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை 5 மணியளவில் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார்.
Published : September 21, 2025 at 11:26 AM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை 5 மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறையில் அண்மையில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசு மேற்கொண்டது. திருத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு நாளை (செப்.22) முதல் அமலுக்கு வரும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்த நிலையில், பிரதமர் மோடி இன்று மாலை நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் என்பது குறி்ப்பிடத்தக்கது.