பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத மிரட்டலுக்கு இந்தியா ஒருபோதும் அஞ்சாது - செங்கோட்டையில் முழங்கிய மோடி - PM MODI ABOUT PAKISTAN

உலக நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா சுயமரியாதையுடன் இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு முதலில் நாம் சுயச்சார்புடைய நாடாக மாற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

By PTI

Published : August 15, 2025 at 11:34 AM IST

டெல்லி: பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதங்களை வைத்து இந்தியாவை மிரட்ட முடியாது; எந்த மிரட்டலுக்கும் இந்தியா ஒருபோதும் அஞ்சாது என தனது சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில் 12-வது முறையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியேற்றி வைத்து நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:

இளைஞர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு இளைஞர்களுக்காக ஒரு நற்செய்தி உள்ளது. இதன்மூலம் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பயனடைவார்கள். இளைஞர்களுக்காக ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பீட்டிலான திட்டம் கொண்டு வரப்படும். ’பிரதம மந்திரி விக்ஸித் பாரத் ரோஸ்கர் யோஜனா’ திட்டத்தின் கீழ் தனியார் துறையில் தனது முதல் வேலைக்கு சேருபவர்களுக்கு அரசு ரூ.15,000 கொடுக்க உள்ளது” என கூறினார்.

சுயச்சார்பு இந்தியா

இந்தியா உண்மையான சுதந்திரத்துடனும், சுய மரியாதையுடனும் இருக்க வேண்டுமெனில், நாம் முதலில் சுயச்சார்பு நாடாக மாற வேண்டும். எந்த நாட்டையும் சார்ந்து இந்தியா இருக்கக் கூடாது. அதனால்தான் விக்சித் பாரத்' மற்றும் 'ஆத்மநிர்பர் பாரத்' (சுயச்சார்பு இந்தியா இயக்கம்) திட்டங்களை கொண்டு வந்தோம். நம்மை நாமே வளர்த்து கொள்ளவதுதான் உண்மையான சவால். நமது சுயச்சார்பு தன்மையின் முதல் வெளிபாடு ஆபரேஷன் சிந்தூர். நாம் துணிந்து ஆபரேஷன் சிந்தூரில் இறங்கினோம். பாகிஸ்தானுக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளோம்.

தீவிரவாதத்தை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது

ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலை பார்த்து பாகிஸ்தான் அதிர்ந்து போனது. அந்த தாக்குதலில் இருந்து இன்றுவரை பாகிஸ்தான் வெளி வரவில்லை. இப்போது வரை இரவில் அவர்கள் தூக்கமில்லாமல் தவிக்கிறார்கள். இதற்கான பலம் நமக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகால முயற்சியின் மூலம் கிடைத்தது. எதிரியை முற்றிலும் அழிக்கும் அளவுக்கு இந்தியா பலமாக உள்ளது. இனி தீவிரவாதத்தையும், தீவிரவாதிகளை உருவாக்குபவர்களையும் இந்தியா பொறுத்துக் கொள்ளாது. அணு ஆயுதங்களை வைத்து இந்தியாவை ஒருபோதும் பாகிஸ்தான் மிரட்ட முடியாது. அனைத்துக்கும் தகுந்த பதிலடி கொடுக்க இந்தியா தயாராக உள்ளது.

சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் நியாயமில்லை

ரத்தமும், தண்ணீரும் ஒரே வழியில் செல்ல முடியாது. அப்படி இருக்க, ஏன் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு சிந்து நதியைப் பகிர வேண்டும்? இது நியாயமற்ற ஒருதலைபட்சமான ஒப்பந்தம். இந்திய விவசாயிகள் 7 ஆண்டுகளாக பயிர்களுக்கு தண்ணீர் இன்றி தவித்து வரும்போது, ஏன் இந்தியா அதன் எதிரிகளான பாகிஸ்தானுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்?

வளர்ச்சிப் பாதையில் இந்தியா

அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் முக்கிய அரசியல் தலைவர்களான ராஜேந்திர பிரசாத், அம்பேத்கர், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, சர்தார் வல்லபாய் படேல், எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் வழியில் இந்தியா பயணித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் செமிகண்டக்டர் சிப் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அதேபோல், ஏற்கனவே இந்தியாவில் 6 செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி அலகுகள் உள்ள நிலையில் 4 புதிய அலகுகள் கொண்டு வரப்பவுள்ளன. மேலும், இந்தியா 10 புதிய அணு உலைகளில் அணுசக்தி திறனை 10 மடங்கு அதிகரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது” என்றார்.

