டெல்லி: நடப்பாண்டு தீபாவளிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசு காத்திருப்பதாக தனது சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி கூறினார்.
இந்தியாவின் 79வது சுதந்திர தினமானது நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றிவைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நாட்டு மக்களிடம் சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் உரையாற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், “கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜிஎஸ்டி வரி நமது நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் வரி முறை சீராக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் இந்த நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டது.
இதில் எந்தெந்த பொருட்களை நீக்குவது, சேர்ப்பது, எதற்கு வரியை அதிகரிப்பது போன்ற முடிவுகள் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலால் எடுக்கப்படும். தற்போது 5%, 12%, 18% மற்றும் 28% என 4 முறைகளில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த வரியில் மாற்றங்கள் வேண்டுமென்றும், இதனை குறைக்க வேண்டும் என்றும் பலதரப்புகளிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.
எனவே, நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு மிகப்பெரிய பரிசு கொடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி, ஜிஎஸ்டி வரியில் சில திருத்தங்களை செய்து அவை குறைக்கப்படவுள்ளன. இந்த வரி குறைப்பால் சிறு, குறு தொழில்கள் நிச்சயம் பயனடையும், விவசாயிகள், பெண்கள், ஏழைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான நிதி மேம்படுத்தப்படும்.
|இதையும் படிங்க: தொடரும் சோகம்.. காஷ்மீரில் மேகவெடிப்புக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை 46 ஆக உயர்வு - பலர் மாயம்
குறிப்பாக, இந்த வரிக் குறைப்பால் தற்போது நமது நாட்டில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 2 கோடியாக இருக்கிற நிலையில், அது 3 கோடியாக உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின்மூலம் சுமார் 3.5 லட்சம் இளைஞர்கள் பயனடைவார்கள். மேலும், இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் ஒரு லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டுள்ளது” என மோடி தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிக வரி விதித்தது குறித்து கடந்த வாரம் பேசிய பிரதமர் மோடி, ஏழைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் நலனுக்கான அதிக வரி கூட செலுத்த தயார் என்று கூறியிருந்தார். மேலும், விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்கள் நலனில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்யப்படமாட்டாது என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.