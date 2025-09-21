'ஒரே நாடு ஒரே வரி' என்ற கனவு நனவாகியுள்ளது - ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்து பிரதமர் மோடி பெருமிதம்!
ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தமானது நாட்டின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 21, 2025 at 6:43 PM IST
டெல்லி: ஜிஎஸ்டி மாற்றத்தால் 'ஒரே நாடு ஒரே வரி' என்ற கனவு நனவாகியுள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜிஎஸ்டி விரி விதிப்பில் நாளை (செப்.22) முதல் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக இன்று பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், “இந்திய பொருளாதாரத்தில் நாளை முதல் புதிய சகாப்தம் தொடங்க உள்ளது. ஏழைகள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர், மகளிர், விவசாயிகள் என அனைவரும் பயன்பெறுவர்.
இந்த வரி சீர்திருத்தமானது முதலீடுகளை ஊக்குவித்து நாட்டின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும். குறிப்பாக, இரு அடுக்கு வரி நீக்கப்பட்டிருப்பது மாநில வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். இந்திய பொருளாதாரத்தில் புதிய சகாப்தம் நாளை முதல் தொடங்குகிறது.
புதிய ஜிஎஸ்டி வரியானது சேமிப்பு திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட போகிறது. நவராத்திரி விழாவின் முதல் நாளில் இந்தியர்களுக்கு கிடைத்த இனிப்பாக இது அமையவுள்ளது. குறிப்பாக, தீபாவளி பண்டிகைக்கான இனிப்புதான் இந்த சீர்திருத்தம்.
ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் மூலமாக வரிவிதிப்பு முறை தற்போது எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. சிக்கலான வரிவிதிப்பு முறைகளில் இருந்து மக்கள் விடுதலை பெற்றுள்ளனர். மக்களுக்கு பிடித்தமான பொருட்களை குறைந்த விலையில் நாளை முதல் வாங்கமுடியும்” என்றார்.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான வரி விதிப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அமலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இதில் 5, 12, 18, 28 ஆகிய 4 அடுக்குகளின் கீழ் வரிகள் விதிக்கப்பட்டன. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் பல அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்தது. இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
இருப்பினும் அனைத்து எதிர்ப்புகளையும் மீறி கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஜிஎஸ்டி வரியானது அமலில் இருந்தது. இந்நிலையில், சுதந்திர தின உரையில், நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக ஜிஎஸ்டியில் சில சீர்திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்படும் பிரதமர் மோடி அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, என்னென்ன பொருட்களுக்கு வரி விலக்குகள் அளிக்கப்படுகின்றன, எந்தெந்த பொருட்களுக்கு வரிகள் குறைக்கப்படுகின்றன என்பது குறித்த அறிவிப்பை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதியன்று வெளியிட்டார்.
அதன்படி, 4 அடுக்கு வரியானது 2 அடுக்காக குறைக்கப்பட்டு 5% மற்றும் 18% என இரண்டு அடுக்காக மாற்றப்பட்டடிருப்பதாக அறிவித்தார். அதே சமயம் உயர் ரக கார்கள், புகையிலை மற்றும் சிகரெட் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சில பொருட்களுக்கு சிறப்பு பிரிவின்கீழ் 40% வரி விதிக்கப்படுவதாகவும் அறிவித்தார். இந்த வரி சீர்திருத்தமானது செப்டம்பர் 22ஆம் தேதிமுதல் அமலுக்கு வரும் என அவர் அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தம் நாட்டு மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இனிப்பு என பிரதமர் மோடி தனது உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.