டெல்லி: பிரதமர் மோடியை தொலைபேசியில் அழைத்த ரஷ்ய அதிபர் புதின், அலாஸ்காவில் டிரம்ப் உடனான சந்திப்பு குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார்.
உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் தொடர்பாக, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இருவரும் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி அலாஸ்காவில் சந்தித்துப் பேசினர். ஆனால், எதிர்பார்த்தபடி உக்ரைன் - ரஷ்யா போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருந்தாலும், புதின் - டிரம்ப் என உலகின் இரு பெரிய நாடுகளின் தலைவர்களிடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தையை இந்தியா வரவேற்றது. மேலும், ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையே நடந்து வரும் போரை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டு வர உலகம் விரும்புகிறது என்றும் மத்திய வெளியுறவு செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், நாடு திரும்பிய ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று மாலை தொலைபேசியில் அழைத்து பேசினார். அப்போது, 2022 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடந்து வரும் உக்ரைன் - ரஷ்யா போரில் இந்தியாவின் நிலைபாடு என்ன என்பதை பிரதமர் மோடி சுட்டிக் காட்டியதாகவும், இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
|இதையும் படிங்க: டிரம்ப் - புதின் சந்திப்பு: ''இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன?'' - மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவிப்பு!
இது குறித்து பிரதமர் மோடி அவரது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, எனது நண்பர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் தொலைபேசி அழைப்புக்கும், அலாஸ்காவில் உக்ரைன் போர் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உடனான சமீபத்திய சந்திப்பு குறித்து பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி. உக்ரைன் மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காணும் வகையில், இந்தியா தொடர்ந்து அழைப்பு விடுத்தும், போர் நிறுத்தம் தொடர்பான அனைத்து முயற்சிகளையும் ஆதரித்தும் வருகிறது. இனி வரும் காலங்களில், இரு தரப்பு உறவும் வலுப்படும் என எதிர்பார்க்கிறேன், எனத் தெரிவித்துள்ளார்.