''ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் நாட்டு மக்களுக்கு இரட்டை போனஸ் கொண்டு வரும்" - பிரதமர் மோடி! - PM MODI

ஜிஎஸ்டி சட்டத்தை எளிமையாக்கவும், வரி விகிதங்களை திருத்தவும் மத்திய அரசு விரும்புகிறது. ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்த வரைவு முன்மொழிவை மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது. மத்திய அரசுக்கு அனைத்து மாநிலங்களும் ஒத்துழைப்பு தரும் என்று நம்புகிறேன்.

பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 9:52 PM IST

புதுடெல்லி: புதுடெல்லியில் துவாரகா விரைவு சாலை மற்றும் அலிப்பூர் முதல் டிச்சான் கலான் வரை நகர்ப்புற விரிவாக்க சாலை ஆகிய இரண்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை பிரதமர் மோடி இன்று (ஆகஸ்ட் 17) பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைத்தார். இதன் பிறகு, ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:

ஜிஎஸ்டி சட்டத்தை எளிமையாக்கவும், வரி விகிதங்களை திருத்தவும் மத்திய அரசு விரும்புகிறது. எங்களை பொறுத்தவரை சீர்திருத்தம் என்பது நல்ல நிர்வாகத்தின் முன்னேற்றத்தை காட்டுகிறது. அதனால் தான் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்திற்கு நாங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம்.

வரும் காலத்தில் வாழ்க்கை, வணிக நடவடிக்கையை மென்மையாகவும், வசதியாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்ட சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்த நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். இந்த தொலைநோக்கு பார்வையின் ஒரு பகுதியாக ஜிஎஸ்டி கட்டமைப்பின் கீழ் அடுத்த தலைமுறைக்கான சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

இந்த தீபாவளிக்கு ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் மக்களுக்கு இரட்டை போனஸை கொண்டு வந்து கொண்டாட்டங்களை அதிகரிக்கும். ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்த வரைவு முன்மொழிவை மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது. மத்திய அரசு முன்முயற்சிகளுக்கு அனைத்து மாநிலங்களும் ஒத்துழைப்பு தரும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

தீபாவளி பண்டிகையை மேலும் அற்புதமாக மாற்றும் வகையில் இந்த செயல்முறையை விரைவில் முடிக்க வேண்டும். இந்த சீர்திருத்தத்தின் நோக்கம் ஜிஎஸ்டியை எளிமைப்படுத்துவதும், விகிதத்தை திருத்துவதும் ஆகும். அத்தியாவசிய உணவு பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்கள் பூஜ்யம்,

தினசரி பயன்பாட்டு பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம், நிலையான பொருட்களுக்கு 12 சதவீதம், மின்னணு மற்றும் சேவைகளுக்கு 18 சதவீதம் மற்றும் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு 28 சதவீதம் ஆகியவை தற்போது 5 சதவீதம் மற்றும் 18 சதவீதம் என்ற இரண்டு வரி அடுக்குகளால் மாற்றப்படும்.

மேலும் 5-7 குறைபாடுள்ள பொருட்களுக்கு சிறப்பு 40 சதவீதம் உச்ச அடைப்புக்குறிப்பு இருக்கும். முன்மொழியப்பட்ட இரண்டு-ஸ்லாப் முறை ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) ஆட்சியில் தற்போதைய நான்கு ஸ்லாப்களை மாற்றும், இது 12 சதவீதம் மற்றும் 28 சதவீத ஸ்லாப்களை நீக்கும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.

