டெல்லி: பிரதமர் மோடி இன்று செங்கோட்டையில் 105 நிமிடங்கள் சுதந்திர தின உரையாற்றி 1947ஆம் ஆண்டு முதல் நடப்பாண்டு வரை அதிக நேரம் சுதந்திர தின உரையாற்றிய பிரதமரானார்.
இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. சுதந்திர தினத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில் பிரதமர் தலைமையில் தேசிய கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெறும். இதில் பிரதமர் நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்புரையாற்றுவது வழக்கம். அந்த வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடர்ந்து 12வது முறையாக செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியேற்றிச் சிறப்புரையாற்றினார்.
12வது முறையாக உரை
சுதந்திரம் கிடைத்ததில் இருந்து அதிக முறை செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்றிய பிரதமர் வரிசையில் முதலாவதாக ஜவஹர்லால் நேரு உள்ளார். ஜவஹர்லால் நேரு 17 முறை சுதந்திர தின உரையாற்றியுள்ளார். இந்நிலையில் அவருக்கு அடுத்தபடியாக 12 முறை சுதந்திர தின உரையாற்றியவராக இந்திரா காந்தி இருந்து வந்த நிலையில், இன்று பிரதமர் மோடி 12வது முறையாக சுதந்திர தின உரையாற்றி உள்ளார். இதன் மூலம் அவர் அடுத்த ஆண்டு இந்திரா காந்தியின் சுதந்திர தின உரை எண்ணிக்கையை விஞ்சிவிடுவார்.
நீண்ட உரையாற்றிய பிரதமர்
பொதுவாக சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் நாட்டு மக்களிடம் நாட்டின் வளர்ச்சி, முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்துப் பேசுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று பிரதமர் மோடி 105 நிமிடங்கள் உரையாற்றி வரலாற்றில் நீண்ட நேரம் சுதந்திர தின உரையாற்றிய பிரதமர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதை வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தால், 2014ஆம் ஆண்டுக்கு முன் அதிக நேரம் சுதந்திர தின உரையாற்றிய பிரதமராக ஜவஹர்லால் நேருவும், ஐ.கே. குஜ்ராலும் இருந்தனர். 1947ஆம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு 72 நிமிடங்களும், 1997ஆம் ஆண்டு ஐ.கே. குஜ்ரால் 71 நிமிடங்களும் உரையாற்றி இருந்தனர். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி தனது 2வது சுதந்திர தின உரையை 88 நிமிடங்கள் நிகழ்த்தி அவர்களை முறியடித்து நீண்ட நேரம் சுதந்திர தின உரையாற்றிய பிரதமரானார்.
அந்த வகையில், மிக குறுகிய நேரம் சுதந்திர தின உரையாற்றியவர்களாக நேருவும், இந்திரா காந்தியும் உள்ளனர். நேரு 1954ஆம் ஆண்டிலும் மற்றும் இந்திரா காந்தி 1966ஆம் ஆண்டிலும் சுமார் 14 நிமிடங்கள் சுதந்திர தின உரையாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
|வ.எண்
|ஆண்டு
|உரையாற்றிய நிமிடங்கள்
|1.
|2014
|65 நிமிடங்கள்
|2.
|2015
|88 நிமிடங்கள்
|3.
|2016
|96 நிமிடங்கள்
|4.
|2017
|56 நிமிடங்கள்
|5.
|2018
|83 நிமிடங்கள்
|6.
|2019
|92 நிமிடங்கள்
|7.
|2020
|90 நிமிடங்கள்
|8.
|2021
|88 நிமிடங்கள்
|9.
|2022
|74 நிமிடங்கள்
|10.
|2023
|90 நிமிடங்கள்
|11.
|2024
|98 நிமிடங்கள்
|12.
|2025
|105 நிமிடங்கள்
தொடர்ந்து 2016, 2019, 2023, 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் மோடி 90 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக சுதந்திர தின உரையாற்றிய நிலையில் இன்று 105 நிமிடங்கள் உரையாற்றி அவரது சாதனையை அவரே முறியடித்துள்ளார்.
