பிகார் இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.62,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி!
பிகாரில் 5 லட்சம் பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.1,000 என இரண்டு ஆண்டுகள் ஆதரவுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
Published : October 4, 2025 at 5:49 PM IST
புதுடெல்லி: இளைஞர்களுக்கு கல்வி, திறன் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை ஊக்குவிக்க ரூ.62,000 கோடி மதிப்புள்ள புதிய திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வு டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில், தேசிய திறன் பட்டமளிப்பு விழாவான கௌஷல் தீக்ஷாந்த் சமரோஹ்வின் போது நடைபெற்றது. மேலும் இந்த விழாவில் பிரதமர் பிஎம்-சேது திட்டத்தையும் (PM-SETU: Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக நாடு முழுவதிலும் உள்ள 1,000 தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்கள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. இதற்காக ரூபாய் ரூ.60,000 கோடி முதலீடு செய்யப்படுகிறது. இதில் மேம்பட்ட உள்கட்டமைப்பு, புதுமை கண்டுபிடிப்புகளுக்கான மையங்கள், வேலைவாய்ப்பு சேவைகளுடன் 200 ஐடிஐ-க்கள் செயல்படும்.
The PM-SETU Yojana will connect India's youth with the world's skill demands. pic.twitter.com/B0zWaPHbWU— PMO India (@PMOIndia) October 4, 2025
பிற 800 ஐடிஐ-க்கள் திறன் பயிற்சிக்கான அணுகலை விரிவுபடுத்துவதற்கான தளங்களாக செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வேலைவாய்ப்பு தேவைகளுக்கு ஏற்ப பயிற்சி அளிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த மையங்களை நிர்வகிக்க தொழில்துறை கூட்டு நிறுவனங்கள் உதவும்.
உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி போன்ற நிதி நிறுவனங்கள் இந்த திட்டத்திற்கான முதலீட்டை வழங்குகின்றன. முதற்கட்டமாக பாட்னா மற்றும் தர்பங்காவில் உள்ள ஐடிஐ-களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi unveiled various youth-focused initiatives worth more than Rs 62,000 crore in Vigyan Bhawan, New Delhi— ANI (@ANI) October 4, 2025
PM Modi launched Bihar’s revamped Mukhyamantri Nishchay Svyam Sahayata Bhatta Yojana, providing monthly allowance of Rs. 1,000 to 5 lakh… pic.twitter.com/aqoGdZSfbC
பிகார் மீது சிறப்பு கவனம்
பிகாருக்கான பல முக்கிய திட்டங்களையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார். அதில் முக்கியமாக பிரதான் மந்திரி நிச்சய ஸ்வயம் சஹாயத பட்டா யோஜனா திட்டத்தின் வாயிலாக 5 லட்சம் பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.1,000 என 2 ஆண்டுகள் ஆதரவுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. மேலும், அவர்களுக்கு இலவச திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியும் வழங்கப்படும்.
மேலும், மாணவர் கடன் அட்டை திட்டத்தின் வாயிலாக, ரூ. 4 லட்சம் வரை வட்டியில்லா கல்விக் கடன்கள் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் ஏற்கனவே 3.9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிகார் யுவ ஆயோக் எனும் 18 முதல் 45 வயதுடையவர்களுக்கான புதிய இளைஞர் ஆணையம் நிறுவப்படுகிறது. தொழில்துறை சார்ந்த படிப்புகளுக்காக ஜன் நாயக் கற்பூரி தாக்கூர் திறன் பல்கலைக்கழகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.