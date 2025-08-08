டெல்லி: இந்தியாவுக்கு எதிரான அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் வரி விதிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இடையே, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் இன்று பேசினார்.
ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுடன் விரிவான உரையாடல் நடத்தியதாகவும், உக்ரைன் போரின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் விவாதித்ததாகவும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்தியா-ரஷ்யா இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்த முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பாக பேசியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், ரஷ்ய அதிபரின் வருகையை இந்தியா எதிர்பார்த்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி புதினிடம் தெரிவித்தார். இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெறும் 23-ஆவது இந்தியா-ரஷ்யா வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டிற்காக பிரதமர் மோடி அதிபர் புதினை இந்தியாவிற்கு அழைத்ததாகவும் எக்ஸ் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். எனினும், இதற்கான திட்டமிடல், தேதி அறிவிப்புகள் என எதுவும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை.
Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged…— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025
ரஷ்ய உறவால் எரிச்சலடையும் அமெரிக்கா
ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை குறைத்துக் கொள்ளுமாறு, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எச்சரித்து வருகிறார். ஆனால், நாட்டு மக்களின் நலனை கருத்திற்கொண்டு, லாபமாக கிடைக்கும் இடத்தில் இருந்து தான் கச்சா எண்ணெய்யை கொள்முதல் செய்வோம் என்று இந்தியா ஆணித்தரமாக சொல்லிவிட்டது.
இந்நிலையில், இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீது டிரம்ப் அரசு கடந்த 1-ந் தேதி 25% வரி விதித்தது. இதற்கிடையே, இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் ரஷ்யா சென்றார். இந்த சூழலில், டிரம்ப் மீண்டும் 25% கூடுதல் வரியை இந்திய பொருள்கள் மீது திணித்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் டிரம்ப். அந்த வகையில், இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீது 50 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்பட்டது.
இந்த பரபரப்பான சூழலில், நேற்றைய தினம் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை, இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, இருநாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் உறவுகள் தொடர்பாக அந் நாட்டு அதிபர் புதினுடன் அஜித் தோவல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் அதிகப்படியான வரி விதிப்பு தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது. குறிப்பாக பாதுகாப்பு, பொருளாதாரம் மற்றும் எரிசக்தி தொடர்பான விவகாரங்களில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இரு நாட்டு அரசியல் சூழல் இப்படி இருக்கையில், ரஷ்ய அதிபர் புதின் உடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேசியது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
