டெல்லி: இளைஞர்களுக்காக ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பீட்டிலான திட்டம் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக தமது சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. சுதந்திர தினத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில் பிரதமர் தேசிய கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெறும். அதனை தொடர்ந்து, பிரதமர் நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்புரையாற்றுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடர்ந்து 12வது முறையாக செங்கோட்டையில் தேசிய கொடியேற்றிச் சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் வரும் 2047ஆம் ஆண்டு இந்தியா ஒரு சுயசார்புடைய நாடாக மாறும். யாரையும் சார்ந்து இருக்காமல் சுயமரிதையுடன் விளங்கும். அதற்காக நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் என்றார். மேலும் நிகழ்ச்சியில் அவர் 8 முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
- இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் செமிகண்டக்டர் சிப் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அதேபோல், ஏற்கெனவே இந்தியாவில் 6 செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி அலகுகள் உள்ள நிலையில் 4 புதிய அலகுகள் கொண்டு வரப்படவுள்ளன.
- இந்தியா 10 புதிய அணு உலைகளில் அணுசக்தி திறனை 10 மடங்கு அதிகரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது. இந்த முயற்சிகள் அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்குள் நிறைவேற்றபட உள்ளது.
- அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டியில் (வரி) சீர்த்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும். அதில் வரி குறைக்கப்படும். அதனால் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் பயனடைவார்கள். இதுகுறித்த அறிவிப்பு தீபாவளி அன்று வெளியாகும்.
- பொருளாதார வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்தும் நோக்கில் நாட்டின் நிர்வாகத்தை நவீனமயமாக்க, 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் 10 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை ஏற்படுத்த, சிறப்பு சீர்திருத்த நிர்வாக பணிக்குழு அமைக்கப்படும்.
- இளைஞர்களுக்காக ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பீட்டிலான திட்டம் கொண்டு வரப்படும். ’பிரதம மந்திரி விக்ஸித் பாரத் ரோஸ்கர் யோஜனா’ திட்டத்தின் கீழ் தனியார் துறையில் புதிதாக வேலைக்கு சேரும் இளைஞர்களுக்கு அரசு ரூ.15,000 வழங்க உள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டில் 3 கோடி இளைஞர்கள் பயனடைவர்.
- இந்தியாவின் மக்கள்தொகை அதிகரித்து வருகிறது. அதற்கு காரணமாக இருப்பது சட்டவிரோத இடம்பெயர்வு மற்றும் எல்லை தாண்டி ஊடுருவல். அவற்றை சரி செய்யும் வகையில் இந்திய குடிமக்களின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு மற்றும் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டும்.
- இந்தியாவின் பட்ஜெட்டில் பெரும் பங்கு பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு இறக்குமதிக்கு செலவாகிறது. ஆகையால், இந்தியா சூரிய சக்தி, ஹைட்ரஜன், நீர் மற்றும் அணுசக்தியில் பெரிய விரிவாக்கங்களையும், கடல் வளங்களைப் பயன்படுத்த தேசிய ஆழ்கடல் ஆய்வுகளையும் தொடங்க உள்ளது.
- கோவிட் காலத்தில் இந்தியா தடுப்பூசிகளை உருவாக்கியது. டிஜிட்டல் கட்டணங்களுக்கான யுபிஐ உருவாக்கப்பட்டது. அதேபோல், தற்போது இந்தியா ஜெட் என்ஜின்களையும் தயாரிக்க உள்ளது. இதை நமது விஞ்ஞானிகளும், இளைஞர்களும் ஒரு சவாலாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மோடி தமது சுதந்திர தின உரையில் குறிப்பிட்டார்.
