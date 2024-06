ETV Bharat / bharat

குவைத் தீ விபத்து: கொச்சி விமான நிலையத்தில் அஞ்சலி! உடல்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பு! - Kuwait Building fire

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Plane with bodies of victims lands at Cochin International Airport ( Photo/CIAL )