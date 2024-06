ETV Bharat / bharat

"எமர்ஜென்சி அறிவிக்கப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிறைவு... ஜனநாயகத்தின் கரும்புள்ளி"- பிரதமர் மோடி! - Lok Sabhe session 2024

PM Modi speaking to the media ahead of the first session of 18th Lok Sabha in New Delhi ( Photo Credit: X/narendramodi )