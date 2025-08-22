புதுடெல்லி: மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் இருக்கும் டெல்லி நாடாளுமன்றத்துக்குள், மர்மநபர் ஒருவர் ஏறி குதித்து, காம்பவுண்ட் சுவரை அளவெடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள புதிய நாடாளுமன்றமானது, ராணுவம் மற்றும் துணை ராணுவத்தினரின் பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள் உள்ளது. 24 மணி நேரமும் அங்கு ஆயுதம் தாங்கிய பாதுகாப்புப் படையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இத்தனை பாதுகாப்பு வளையங்களையும் மீறி, இன்று அதிகாலை மர்ம நபர் ஒருவர் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் ஏறி குதித்துள்ளார். பின்னர், நாடாளுமன்ற காம்பவுண்ட் சுவரை அவர் தீவிரமாக அளவெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.
சிசிடிவி கேமராவில் இதனை கவனித்த பாதுகாப்புப் படையினர், உடனடியாக அங்கு விரைந்து அந்த நபரை சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர். பின்னர், அவரை டெல்லி போலீசாரிடம் பாதுகாப்புப் படையினர் ஒப்படைத்தனர்.
அவரிடம் தற்போது உளவுத்துறை அதிகாரிகளும், டெல்லி சிறப்புப் பிரிவு போலீசாரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் தீவிரவாத இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியே உள்ள மரத்தின் மீது ஏறி, அதன் கிளைகளை பற்றிச் சென்று அவர் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் குதித்திருப்பது தெரிய வந்தது.
நாடாளுமன்றத்துக்குள் மர்ம நபர் அத்துமீறி நுழைந்து, காம்பவுண்டு சுவரை அளவெடுத்த சம்பவம், டெல்லி மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே, கடந்த 2023-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற மக்களவைக்குள் நுழைந்த இரண்டு பேர், அங்கு மஞ்சள் நிற புகையை வெளியேற்றிய சம்பவத்தை யாராலும் மறந்திருக்க முடியாது. 2001 ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தாக்குதல் நடந்த அதே தினத்தில், இந்த சம்பவமும் நடந்தது மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், தற்போது அதே போல, நாடாளுமன்றத்தில் மற்றொரு பாதுகாப்பு மீறல் சம்பவமும் அரங்கேறியிருக்கிறது.