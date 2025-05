ETV Bharat / bharat

BREAKING: 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்': 300-400 ட்ரோன்களை வீசி தாக்குதல் நடத்த பாகிஸ்தான் முயற்சி! இந்தியா குற்றச்சாட்டு! - OPERATION SINDOOR DAY 3

விமானப் படையின் விங் கமாண்டர் வியோமிகா சிங் ( PIB Screengrab )

Published : May 9, 2025 at 5:57 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 6:56 PM IST

புதுடெல்லி: பாகிஸ்தானின் தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவம் சரியான முறையில் பதிலடி கொடுத்து வருவதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரின் பெஹல்காமில் சுற்றுலாப் பயணிகள் மீது கடந்த ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி பயங்கரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் 26 சுற்றுலாப் பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து, பாகிஸ்தானில் உள்ள 9 பயங்கரவாத நிலைகள் மீது இந்தியா தரப்பில் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற பெயரில் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதல் குறித்து மத்திய அரசின் சார்பில் கடந்த 2 நாட்களாக அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் 3-வது நாளாக இன்றும் வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, இந்திய ராணுவத்தின் கர்னல் சோஃபியா குரேஷி, விமானப் படையின் விங் கமாண்டர் வியோமிகா சிங் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். செய்தியாளர்களை சந்தித்த வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, இந்திய ராணுவத்தின் கர்னல் சோஃபியா குரேஷி, விமானப் படையின் விங் கமாண்டர் வியோமிகா சிங் (PIB Screengrab) அப்போது பேசிய கர்னல் சோஃபியா குரேஷி, "கடந்த 2 நாட்களாக, பாகிஸ்தான் ராணுவம், நமது ராணுவத்தின் முக்கியமான இடங்களை குறி வைத்து தாக்க முயன்றது. இதற்காக பாகிஸ்தான் 300 முதல் 400 ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தியது. ஆனால், அவை அனைத்தையும் நமது இந்திய ராணுவம் திறமையாக சமாளித்து, அவர்களின் தாக்குதல் முயற்சியை தோல்வி அடையச் செய்தது. பாகிஸ்தானின் அனைத்து ட்ரோன்களையும் இந்திய ராணுவம் வான்வெளியில் வழிமறித்து சுட்டு வீழ்த்தியது. பாகிஸ்தான் பயன்படுத்திய ட்ரோன்கள் அனைத்தும் துருக்கியைச் சேர்ந்தவை" என்று அவர் கூறினார். மேலும் அவர் கூறுகையில், "இந்தியாவின் டிண்டா ராணுவ மையத்தை தாக்க முயன்றனர். மே 7, இரவு 8:30 மணியளவில் விமான நிலையத்தை கேடயமாக பாகிஸ்தான் பயன்படுத்தியது. அவர்கள் நமது ராணுவ உள்கட்டமைப்பை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்த முயற்சித்தனர். அவர்கள் சர்வதேச எல்லையில் மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை குவித்தனர். ஆனால், நமது வீரர்கள் திறமையாக செயல்பட்டு, பாகிஸ்தானில் நான்கு இடங்களை குறி வைத்து ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் அமைப்பை அழித்தோம். இந்தியாவின் பதிலடி தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் பெரும் இழப்புகளைச் சந்தித்தது. இந்தியாவின் மீதான தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தான் அதன் சிவில் விமானங்களை பயன்படுத்தவில்லை" என்றார்.

அப்போது பேசிய இந்திய விமானப் படையின் விங் கமாண்டர் வியோமிக சிங்," நேற்றிரவு இந்திய வான்வழித் தடத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் பல்வேறு அத்துமீறல்களில் ஈடுபட்டது. மேற்குப் பகுதியில் உள்ள ராணுவ முக்கிய தளங்களை குறி வைத்து அவர்கள் தாக்குதல் நடத்த முயற்சித்தனர். பாகிஸ்தான் ராணுவம் எல்லைக்கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் பயங்கர வெடிகுண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியது. மேலும், சர்வதேச எல்லையை ஒட்டிய இந்திய பகுதிகளை குறி வைத்து ட்ரோன்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்த பாகிஸ்தான் ராணுவம் முயற்சித்தது. சுமார் 300 முதல் 400 ட்ரோன்களை கொண்டு அவர்கள் தாக்குதல் நடத்த முயற்சித்தார்கள். ஆனால், இந்திய ராணுவம் அதனை சாதுர்யமாக வான்வெளியிலேயே இடைமறித்து தாக்கி அழித்தது" என்று கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாகிஸ்தான் அனுப்பிய ட்ரோன்களின் உதிரி பாகங்கள் இந்தியப் பகுதிகளில் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில், நேற்றிரவும் பாகிஸ்தான் மீண்டும் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது. இந்திய ராணுவ கட்டமைப்பை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தியது. ஆனால், இதனை இந்திய ராணுவம் முறியடித்தது. மேலும், எல்லைப் பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களை குறி வைத்தும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது. உரி, பூஞ்ச், ரஜோரி, ஆக்னூர், உதம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் வெடிகுண்டு வீச்சு தாக்குதலில் நமக்கு சில உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன. ஆனால், அதற்கு இந்திய ராணுவம் கொடுத்த பதிலடியால், பாகிஸ்தான் ராணுவம் பெரும் உயிரிழப்புகளை சந்தித்தது. இது போன்ற மோசமான நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பாகிஸ்தான் இந்தியாவின் பதிலடியை சமாளிக்க பயணிகள் விமானங்களை கேடயமாக பயன்படுத்துகிறது. எனவே தற்போதைய சூழலில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான வான்வெளித் தடத்தில் பயணிகள் விமானங்கள் செல்வது பாதுகாப்பானது அல்ல" என்றார். தொடர்ந்து பேசிய வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, "இந்தியாவுக்கு ஆத்திரமூட்டும் வகையில் பாகிஸ்தான் நேற்றிரவு செயல்பட்டது. நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள், பொதுமக்களின் குடியிருப்புகள் மட்டுமல்லாமல் ராணுவத்தின் முக்கிய இடங்களையும் குறி வைத்தனர். இதற்கு இந்திய ராணுவம் தரப்பில் தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. அவர்களது தாக்குதல் முயற்சி அனைத்தையும் நாம் வெற்றிகரமாக முறியடித்தோம்" என்றார். மேலும் அவர் கூறுகையில், "இந்திய ராணுவம் அவர்களுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுத்தது. பாகிஸ்தானில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களை நாம் தாக்கவில்லை. ஆனால் பாகிஸ்தான் பூஞ்ச்சில் ஒரு குருத்வாராவைத் தாக்கியதாகக் கூறியது. இது உண்மையிலேயே தவறானது. வேண்டுமென்றே நம் மீது பாகிஸ்தான் தவறான குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறது. இது அவர்களுக்கு பழக்கமானது தான். நான்கானா சஹாப்பில் உள்ள குருத்வாராவை இந்தியா குறி வைப்பதாக பாகிஸ்தான் கூறுவதில் எந்த உண்மையும் இல்லை. இது அப்பட்டமான பொய். ஆனால், பாகிஸ்தான் குருத்வாரா, தேவாலயங்கள், கோயில்கள் மற்றும் பிற வழிபாட்டு தலங்களை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்த முயற்சிக்கிறது" என்றார். மேலும் அவர், "ஜெய்ஷ் இ முகமது பயங்கரவாதிகள் அமைப்பின் தலைமையகம் பஹாவல்பூரில் உள்ளது என்பதை ஐநா சபையே ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பின் தலைவர் மௌலானா மசூத் அசார் ஐநாவால் தடைசெய்யப்பட்ட பயங்கரவாதி ஆவார். ஆனால் அவர் போன்ற பயங்கரவாதிகளுக்கு தான் பாகிஸ்தான் ஆதரவு தருகிறது" என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.



Last Updated : May 9, 2025 at 6:56 PM IST