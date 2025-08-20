ETV Bharat / bharat

ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம் - ONLINE MONEY GAMES BAN BILL

தொழில்நுட்ப வசதிகள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதால் ஏற்படும் கடுமையான விளைவுகளில் இருந்து சமூகத்தை காப்பதை இந்த மசோதா முக்கிய நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.

புதுடெல்லி: ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு அடிமையாகும் தனிநபர்களை காக்கும் நோக்கிலும், இந்த வகையான விளையாட்டுகளில் புதுமைகளை புகுத்தும் வகையிலும் 'ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் ஊக்குவித்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மசோதா 2025, நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.

எல்லாமே மொபைல் என்றாகிவிட்ட இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், ஒரு ஸ்மார்ட்ஃபோன் கையில் இருந்தால் போதும், உலகமே நம் கையில் எனும் அளவுக்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி தனிமனிதனின் அன்றாட வாழ்க்கையில் வியக்கத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதேசமயம் ஸ்மார்ட்ஃபோன்களின் பயன்பாடு, பல்வேறு எதிர்மறை விளைவுகளையும் ஏற்படுத்த தான் செய்கிறது. அவற்றில் முக்கியமானது ஆன்லைன் சூதாட்டம். இதற்கான பிரத்யேக செயலிகளின் மூலம் விளையாடப்படும் இந்த சூதாட்டத்தால், லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்து, அதன் விளைவாக உயிரை மாய்த்து கொள்பவர்கள் குறித்த செய்திகள் தற்போது வாடிக்கையாகிவிட்டன. அத்துடன், நூற்றுக்கணக்கிலான இந்த செயலிகள் வாயிலாக சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இவற்றின் விளைவாக, இந்த விளையாட்டு மிகப்பெரிய சமூக பிரச்னையாக மாறி வருகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, ஆன்லைன் விளையாட்டுகளில் புதுமைகளை புகுத்தும் நோக்கத்திலும், ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்யும் வகையிலும், 'ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் ஊக்குவித்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மசோதா 2025, நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த மசோதாவில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:

ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு தடை

  • திறன், வாய்ப்பு அல்லது இரண்டின் அடிப்படையிலான எந்தவொரு ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கும் முற்றிலும் தடை விதிக்கப்படும்.
  • ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை ஊக்குவிப்பது மற்றும் விளம்பரங்களுக்கு அனைத்து வகையான ஊடகங்களிலும் தடை விதிக்கப்படும்.
  • ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கி மற்றும் இதர பணபரிமாற்ற நடைமுறைகளுக்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கப்படும்.
  • தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் -2000-ன் கீழ், ரம்மி உள்ளிட்ட சட்டவிரோத செயலிகளின் பயன்பாடு தடை செய்யப்படும்.

தண்டனைக்குரிய குற்றம்

  • பாரதிய நியாய சன்ஹிதா -2023 சட்டத்தின் கீழும், பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள சட்டங்களின்படியும் ஆன்லைன் பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் தடை செய்யப்பட்ட அல்லது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கருதப்படும்.

தேசிய அளவில் கண்காணிப்பு ஆணையம்

  • ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு தடைவிதிக்க வகை செய்வதுடன், புதுமையான இணையவழி விளையாட்டுகளை வழங்கும் செயலி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க, மத்திய அரசு தேசிய அளவில் ஒரு ஆணையத்தை அமைக்கும் அல்லது ஏற்கெனவே உள்ள ஏதேனுமொரு ஆணையத்தின் மூலம் இவற்றின் நடவடிக்கைகள் கண்காணிக்கப்படும் என்றும் இந்த மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இ-ஸ்போர்ட்ஸ்

  • செல்ஃபோன் உள்ளிட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் வாயிலாக விளையாடப்படும் இ-ஸ்போர்ட்ஸ், இந்தியாவில் சட்டப்பூர்வமான போட்டியாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது என்றும் இம்மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அத்துடன், இ-ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டிகளுக்கான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை விளையாட்டுத் துறை அமைச்சகம் வகுக்கும் எனவும் மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இன்று மாலை 5 மணியளவில் மக்களவை கூடியதும், மத்திய தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், இந்த மசோதாவை அவை தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர், "இ-ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் ஆன்லைன் சமூக விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் ஆணையம் ஒன்றை அமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது" என்றார்.

மேலும், "ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை வழங்கும் செயலிகள், ஒருவரை அதற்கு அடிமையாக்குவதுடன், பண மோசடி மற்றும் ஏமாற்றுதலுக்கும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன" என்றும் அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார்.

