புவனேஸ்வர்: பழமையை இன்னும் மறக்காத சில கலைஞர்களின் கைகளால் தான் இன்னும் கொஞ்சமேனும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது இந்த மண்பாண்ட தொழில் என்கின்றனர் நுவாகன் கிராம மக்கள்.
ஒடிசா மாநில தலைநகர் புவனேஸ்வரில் இருந்து சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது நுவாகன் கிராமம். இந்த கிராமத்தை ‘டெராக்கோட்டா வில்லேஜ்’, அதாவது சுடுமண்பாண்ட கிராமம் என்று அழைக்கின்றனர். பல ஆண்டு காலமாக இங்கு வாழ்ந்த பெரும்பாலான குடும்பங்கள் சுடுமண்ணில் கலைப்பொருள்களை உருவாக்கி வணிகம் செய்து வந்தனர்.
களிமண்ணில் குதிரைகள், யானைகள், விளக்குகள், பூந்தொட்டிகள் போன்ற பலவகையான பொருள்களை உருவாக்கி வந்த இந்த கிராமத்தினர் தற்போது அல்லல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றனர். வேலையாட்கள் தட்டுப்பாடு இதற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இளைஞர்கள் கிராமங்களைவிட்டு தூரமாக சென்று வேறு வேலைகளை பார்ப்பதால், தங்களின் தொழில் அழிந்துவருவதாக நுவாகன் கிராமத்தின் மண்பாண்ட கலைஞர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒளி இழந்த கலைத்தொழில்
புவனேஸ்வரின் பிரதான சாலையில் இருந்து ஒரு சிறிய பலகை நுவாகன் - டெரக்கோட்டா கிராமம் என்று வழிகாட்டுகிறது. உள்ளே சென்று பார்த்தால், பெரும்பாலான வேலைத் தளங்கள் பழுதடைந்த நிலையில் காட்சியளிக்கின்றன.
உடைந்த குடிசைகள், பாதி உடைந்த நிலையில் தூசி படர்ந்து கிடந்த யானை சிற்பம், குவிந்து கிடக்கும் மண் என இந்த கிராமத்தின் மண்பாண்ட கலை அழிவின் விளிம்பில் இருப்பதை கண்கூடாக நம்மால் உணர முடிந்தது. ஆனாலும், உள்ளே சில திறமையான கலைஞர்கள் பொறுமையுடன் வேலை செய்துகொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிந்ததால், நம் உதடுகளில் சிறிய உவகைத் தொற்றிக் கொண்டது.
அவர்களில் ஒருவரான தருண் தாபன் சாஹு, ஒடிசா மாநிலக் கலை மற்றும் கைவினைப் பயிற்சி மையத்தின் (SIDAC) பயிற்சியாளர் ஆவார். அவர், உள்ளூர் கலைஞர்களுடன் இணைந்து ரூர்கேலா பழங்குடி அருங்காட்சியகத்திற்காக 50 அடி நீளம், 17 அடி உயரம் கொண்ட மண் சுவர் ஓவியத்தை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தார்.
அவரிடம் பேசியபோது, “இங்கே சிறந்த கலைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள். தற்போது இந்த மண் சுவர் ஓவியத்தின் வேலைகள் முடிந்துவிட்டன. இதனை இனி எரியூட்டி சுட வேண்டும்” என்றார் தருண்.
மண் தான் உயிர் மூச்சு
நுவகான் கலைஞர்கள், தாங்கள் பயன்படுத்தும் மண்ணை உயிரென கருதுகின்றனர். ஆனால், தற்காலத்தில் அவற்றை பெறுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வருத்தத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து காதாதர் ராணா என்பவர் கூறுகையில், "நாங்கள் கட்டக்கில் உள்ள முண்டுலி பகுதியில் இருந்து மண் வாங்குகிறோம். ஒரு டிராக்டர் ரூ.5,000 முதல் ரூ.6,000 வரை ஆகிறது. ஆனால், மண்ணிற்காக பதிவு செய்த பின்னும், அவை கிடைப்பதற்கு 3 முதல் 4 மாதங்கள் ஆகின்றன. இதனால், மண் இல்லாமல் பல வேலைகள் பாதியிலேயே நின்று போய் கிடக்கிறது,” என்று மண்பாண்ட தொழிலின் பரிதாப நிலை குறித்து நம்மிடம் விளக்குகிறார்.
மண் பற்றாக்குறையால், இங்குள்ள கலைஞர்கள் சாதாரண மண்பாண்ட பொருட்களான பிரியாணி பானைகள், குடங்கள் போன்றவற்றை மட்டுமே செய்கிறார்கள். இவை குறைந்த விலையே தரும் என்பதால் நிதி ஆதாரம் சீர்கெட்டு கிடக்கிறது. “டெரகோட்டா ஆர்டர்கள் நல்ல வருமானம் தரும். ஆனால் மண் இல்லாமல் அதை எப்படி செய்வது?” என்று காதாதர் கவலையுடன் கேள்வி எழுப்பினார்.
கலையைத் தொடராத இளைஞர்கள்
முன்பு, வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக கிராமத்திற்கு வந்து பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர். ஆனால் இப்போது ஆர்டர்கள் குறைந்துவிட்டதாகக் கூறுகின்றனர். தருண் போன்ற கலைஞர்கள் நவீன வடிவமைப்புகளுக்கு ஏற்ப பொருட்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.
ஏனென்றால், “மக்களுக்கு வீட்டில், தோட்டத்தில் பானைகள் வைக்க விருப்பம் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் விரும்பும் வடிவம் கிடைக்கவில்லை. அதை நிவர்த்தி செய்ய முயற்சிக்கிறோம்,” என்கின்றனர் மண்பாண்ட கலைஞர்கள்.
இளம் தலைமுறை வேறு வேலைகளைத் தேர்வு செய்வதாலும், இந்த கலையில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. “வருமானம் குறைவாக இருப்பதால் எங்கள் பிள்ளைகள் இந்தக் கலையில் தொடர விரும்பவில்லை,” என்று 60 வயதான ரபினி ராணா நம்மிடம் தெரிவித்தார். அவர் வீட்டுப் பணிகளை முடித்த பிறகு, சில மண் விளக்குகள், பானைகள் போன்றவற்றை மட்டுமே உருவாக்குகிறார்.
தொழிலை மீட்க முயற்சிகள்
மண்பாண்ட தொழிலை மீட்டெடுக்க அரசு பல பயிற்சி முகாம்களை நடத்தி வருகிறது. ஆனால் அதில் பங்கேற்போர் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. ‘நுவாகன் உத்கலாமணி கும்பகார் சில்பா சமபாயா சமிதி’ என்ற கூட்டுறவு சங்கமும் இவர்களுக்காக உள்ளது. ஆனால் கலைஞர்கள், அது செயல்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர்.
“வாங்குபவர்கள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் பொருட்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக சிறிது சிறிதாக செய்கிறோம்,” என்று 25 ஆண்டுகளாக இந்தக் கிராமத்தில் வேலை செய்யும் பாஸ்கர் முடுலி கூறுகிறார்.
இந்திராணி முகர்ஜி என்பவர், ஒடிசா கலையை ஊக்குவிக்கும் ஹோம்-ஸ்டே நடத்துகிறார். அவர் கூறுகையில், “கலைஞர்கள் கூட்டுறவுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே இந்த நிலை மாறும். இப்போது அவர்கள் ரூ.12, ரூ.14 என்ற விலைகளில் பானைகளை விற்பதால், இளைஞர்களும் இதில் தொடர விரும்பமாட்டார்கள்,” என்று தெரிவித்தார்.
தினமும் 6 முதல் 7 மணி நேரம் வரை இதில் வேலை செய்யும் பாஸ்கர், தங்களுக்கு மிகப் பெரிய பிரச்சனை மண் தான் எனவும், நல்ல தரமான மண் கிடைத்தால், கலை மீண்டும் உயிர் பெறும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.
கைவினைப் பொருட்கள் துறையின் துணை இயக்குநர் மணகோபிந்த ஜேனா, மண் விநியோகப் பிரச்சினை மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் தொய்வு குறித்த குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார். “இதைச் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்,” என்று நம்மிடம் தெரிவித்தார். மேலும், "ம்ருத்திகா போன்ற பானைப் பொருள்கள் கண்காட்சிகளில் கலைஞர்கள் நல்ல விற்பனை செய்கிறார்கள்" என்றும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
தனித்து விடப்பட்ட யானை
நுவாகன் மண்பாண்ட வேலைத்தளத்தின் ஒரு மூலையில், அழகாக செதுக்கப்பட்ட; ஆனால் சிறிது பிளந்த நிலையில் மண்ணால் செய்யப்பட்ட யானை சிலை, ஒரு வாடிக்கையாளருக்காக காத்திருக்கிறது. இதன் விலை சுமார் ரூ.20,000 இருக்கும் என்கின்றனர் கலைஞர்கள். இதன் அருகே குதிரைகள், பல்லக்கு, பானைகள் எல்லாம் காத்திருக்கின்றன. ஆனால் காலம் காத்திருக்காது.
இப்போது, நுவாகன் பானை கலைஞர்கள் இன்னும் நம்பிக்கையுடன் மண்ணைத் தொட்டு அதற்கு வடிவம் கொடுக்கிறார்கள். ஒருநாள் அவர்களின் சக்கரம் வேகமாகச் சுற்றி, கிராமம் மீண்டும் மண் மற்றும் நீரின் இனிய சத்தத்தில் கலை கனவுகளை உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் வாழ்க்கையை தொடர்கிறார்கள் அவர்கள்.
