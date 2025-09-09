தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் மரணம் - சோகத்தில் மூழ்கிய ஸ்ரீநகர் NIT
பேராசிரியர் சகாதேவனின் உடலை முழு மரியாதையுடன் சென்னை கொண்டுவர தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் ஸ்ரீநகர் NIT மேற்கொண்டுள்ளது.
Published : September 9, 2025 at 11:53 AM IST
ஸ்ரீநகர்: சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் பணிபுரிந்து வந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் சகாதேவனின் மறைவுக்கு ஸ்ரீநகர் NIT தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் டாக்டர் சகாதேவன். இவர் 2011அம் ஆண்டு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார். 2013ஆம் ஆண்டு ஐஐடி மெட்ராஸில், தனது எம்.டெக் படிப்பை படித்து முடித்தார். 2020ஆம் ஆண்டு அதே கல்லூரியில் கட்டமைப்பு பொறியியலில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றார்.
டாக்டர் சகாதேவன், காஷ்மீரின் தலைநகரான ஸ்ரீநகரில் உள்ள NITயில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார். அங்கு அவருக்கு உடல்நலக் குறைபாடு ஏற்படவே, ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு மற்றும் SKIMS சவுரா உதவியுடன் அவருக்கு சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி சகாதேவன் உயிரிழந்தார். இந்நிலையில், அவருடைய மறைவுக்கு தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்திருக்கிறது.
மேலும் அவருடைய உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு விமானம் மூலம் கொண்டுவந்து, சென்னையில் உள்ள அவருடைய சொந்த ஊருக்கு கொண்டுசெல்ல NIT சார்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. இன்று அவரது இல்லத்தில் வைத்து இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறுகின்றன. சகாதேவனின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் NITஐச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் அவருடைய பூத உடலுடன் சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
சகாதேவனின் உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டுசெல்ல உதவிய ஜம்மு- காஷ்மீர் அரசுக்கும், சிகிச்சைக்கு உதவிய SKIMS சவுராவிற்கும், எஸ்.பி ஹஸ்ரத்பால், காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை, இண்டிகோ கார்கோ, இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் மற்றும் உதவிய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் NIT நன்றி தெரிவித்துள்ளது.
தங்களுடன் பணியாற்றிய சக பேராசிரியரான சகாதேவனின் மறைவு குறித்து NIT பேராசிரியர் பினோத் குமார் கனௌஜியா கூறுகையில், “சகாதேவனின் இழப்பு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தனிப்பட்ட முறையிலும், நிறுவனத்துக்கும் பெரிய இழப்பாகும். அவர் ஒரு சிறந்த கல்வியாளர் மட்டுமல்ல; மிகவும் பணிவானவரும்கூட. அவருடைய உடலை சென்னைக்கு பாதுகாப்பாக கொண்டுசெல்ல தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் நிறுவனமே செய்தது.
அவருடைய உடலை முழு மரியாதையுடன் அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதையும் நாங்கள் உறுதி செய்திருக்கிறோம். பேராசிரியரை இழந்து வாடுகிற அவருடைய குடும்பத்தினருடன் நாங்கள் தொடர்பில்தான் இருக்கிறோம். அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆதர்வை வழங்குவோம்” என்று தனது வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் NITஐச் சேர்ந்த மற்ற பேராசியர்களும், சக ஊழியர்களும் தங்களது வருத்தத்தை தெரிவித்துள்ளனர்.