மூன்று வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கு பச்சைக் கொடி காட்டிய பிரதமர் மோடி! - VANDE BHARAT TRAINS

தற்போது செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ள மூன்று வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகள் வாயிலாக, நாட்டில் வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கை 150 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

ரயில் சேவையைத் தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
ரயில் சேவையைத் தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 9:24 PM IST

ஜம்மு: சுற்றுலா மேம்பாடு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், ஜம்மூ காஷ்மீர் மாநிலங்களில் மூன்று வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

புதிய சேவையுடன் கர்நாடகாவில் 11 சேவைகளும் (மறுமார்க்கம் சேர்த்து 22), மகாராஷ்டிராவில் 12 (மறுமார்க்கம் சேர்த்து 24) சேவைகளும், பஞ்சாபில் 5 சேவைகளும் (மறுமார்க்கம் சேர்த்து 10), ஜம்மு காஷ்மீரில் 5 (மறுமார்க்கம் சேர்த்து 10) சேவைகளும் தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கிறது.

தற்போது செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ள இந்த மூன்று ரயில் சேவைகள் வாயிலாக, நாட்டில் வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகளின் எண்ணிக்கை 150 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மொத்தம் 6.3 கோடி மக்கள் வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளது.

புதிய வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகளின் வழித்தடங்கள் என்ன?
கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு-பெலகாவி இடையே இயக்கப்படும் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், தார்வாட், ஹூப்ளி, ஹாவேரி, தாவணகெரே, தும்கூர் மற்றும் யஷ்வந்த்பூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும்.

நாக்பூர் (அஜ்னி)-புனே இடையே தொடங்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது, வார்தா, பத்னேரா, ஷேகான், அகோலா, புசாவல், ஜல்கான், மன்மாட், கோபர்கான், அஹில்யாநகர், டவுண்ட் கோர்ட் லைன் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

பஞ்சாப்-ஜம்மு காஷ்மீர் இடையிலான ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணோ தேவி கத்ரா-அமிர்தசரஸ் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், ஜம்மு தாவி, பதான்கோட் கான்ட், ஜலந்தர் சிட்டி, பியாஸ் ஆகிய இடைநிறுத்தங்களைக் கொண்டுள்ளன.

இந்த ரயிலில் உள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள் என்ன?
தீ தடுப்பு: தீ கண்டறிதல் மற்றும் அதை தடுக்கும் அமைப்புகள்.

தொடர் கண்காணிப்பு: ரயில் முழுவதும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

அவசர தொடர்பு: ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் இண்டர்காம் அமைப்புகள்

பிரேக்கிங் சிஸ்டம்: 30 விழுக்காடு வரை ஆற்றலைச் சேமிக்கும் மீளுருவாக்கம் தொழில்நுட்ப அமைப்பைக் கொண்ட பிரேக்கிங்.

