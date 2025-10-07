கவாய் மீதான தாக்குதல் 'கோட்சே மனநிலை'யின் வெளிப்பாடு! கொதித்தெழுந்த அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்!

ETV Bharat / bharat

தலைமை நீதிபதி கவாய் மீது காலணி வீசிய ராகேஷ் கிஷோர் வழக்கறிஞர் பணியை தொடர பார் கவுன்சில் தற்காலிக தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

தலைமை நீதிபதி கவாய்
தலைமை நீதிபதி கவாய் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 3:10 PM IST

புதுடெல்லி: தலைமை நீதிபதி கவாய் மீது காலணி வீசப்பட்ட சம்பவத்திற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், வழக்கறிஞர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கவாய் நேற்று வழக்கு ஒன்றை விசாரித்துக் கொண்டிருந்த போது, நீதிமன்ற அறையில் இருந்த ராகேஷ் கிஷோர் (71) என்ற வழக்கறிஞர் அவர் மீது காலணியை வீசினார். மேலும், சனாதன தர்மத்தை அவமதிப்பதை ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் அவர் கூச்சலிட்டார். இந்திய நீதித்துறை வரலாற்றில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் தலைமை நீதிபதி மீது தாக்குதல் நடைபெற்ற சம்பவம் அங்குள்ள சக வழக்கறிஞர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்த நிலையில், தலைமை நீதிபதி கவாய், இது தொடர்பாக சிறிதும் அலட்டிக் கொள்ளாமல் வழக்கறிஞர்களை தொடர்ந்து வாதிடுமாறு கூறினார். மேலும், "இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்னை எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

தாக்குதல் ஏன்?

உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த மாதம் ராகேஷ் சர்மா என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், ம.பி மாநிலத்தில் ஜவாரி கோயிலில் உள்ள சேதமடைந்த விஷ்ணு கோயிலை மறுநிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுதிருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி கவாய், "சிலை மறுநிர்ணயம் பற்றி அந்த தெய்வத்திடமே கேளுங்கள்" எனக் கூறி மனுவை தள்ளுடி செய்தார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அப்போதே சிலர் தலைமை நீதிபதிக்கு எதிரான விமர்சனத்தை முன் வைத்த நிலையில், நேற்று இதற்கு எதிர் வினையாக வழக்கறிஞர் ராகேஷ் கிஷோர் சனாதன தர்மத்தை அவமதிப்பதாக கூறி கவாய் மீது காலணியை வீசியுள்ளார். இந்த விவகாரம் இந்திய அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், காலணி வீசிய ராகேஷ் கிஷோர் வழக்கறிஞர் பணியை தொடர பார் கவுன்சில் தற்காலிக தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற வாயிலில் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதல் இந்திய நீதித்துறை சுதந்திரத்தின் மீதான தாக்குதல் எனவும் வழக்கறிஞர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். இது தொடர்பாக பேசிய அகில இந்திய வழக்கறிஞர் சங்க பொதுச்செயலாளர் பி.வி.சுரேந்திர நாத், "நாதுராம் மனநிலையின் விளைவாக இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது. இது தொடர்பாக முழுமையான விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிக்கு கடுமான தண்டனை வழங்க வேண்டும்" என்றார்.

இதனிடையே தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதலுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளனர். பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "கவாய் மீதான தாக்குதல் ஒவ்வொரு இந்தியரையும் கோபப்படுத்தியுள்ளது. நமது சமூகத்தில் இந்த மாதிரியான சம்பவங்களுக்கு எப்போதும் இடமில்லை. இது முற்றிலும் கண்டிக்கத்தக்கது. தலைமை நீதிபதி இந்த சம்பவத்தில் காட்டிய அமைதி பாராட்டத்தக்கது" என்றும் பதிவிட்டிருந்தார்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி வெளியிட்டுள்ள பதில், "இந்த தாக்குதல் நீதித்துறையின் கண்ணியம் மற்றும் அரசியலமைப்பின் மீதான தாக்குதல். தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதலை கண்டிக்க வார்த்தைகள் போதாதது. அவர் மிகவும் கருணையுள்ளனர். இந்த தேசம் அவருடன் இணைந்து ஒற்றுமையான நிற்க வேண்டியது அவசியம்" என தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதல் வெட்கக்கேடானது, அருவருப்பானது என காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த தாக்குதல் நீதித்துறையின் கண்ணியத்தின் மீதான தாக்குதல் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

