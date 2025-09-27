ETV Bharat / bharat

அமெரிக்க வரி விதிப்பால் இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா? நாட்கோ பார்மா சிஇஓ ராஜீவ் நன்னபனேனி சிறப்பு பேட்டி!

மருந்துகளுக்கு டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பால் இந்தியாவுக்கு பெரிதளவில் பாதிப்பு இருக்காது என்கிறார் நாட்கோ பார்மா சிஇஓ ராஜீவ் நன்னபனேனி.

பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 4:38 PM IST

ஹைதராபாத்: 92% இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிற மருந்துகளை அமெரிக்க மக்கள் எடுத்துக் கொள்வதால், அமெரிக்காவின் சமீபத்திய வரி விதிப்பால் இந்தியா மருந்துத் துறைக்கு பெரிதளவில் பாதிப்பும் இருக்காது என தெரிவித்துள்ளார் நாட்கோ பார்மாவின் துணைத் தலைவரும், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ராஜீவ் நன்னபனேனி.

அமெரிக்க அதிபராக 2-வது முறை டிரம்ப் பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே உலக நாடுகள் மீதான வரி விதிப்பு, அமெரிக்காவின் படிக்கச் செல்லும் மாணவர்களுக்கு கட்டுப்பாடு, விசாவில் மாற்றம் என பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக, ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு 50% வரி விகித்தார்.

இந்நிலையில் தற்போது, வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிற மருந்துகளுக்கு 100% வரி விதிக்கப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறார் டிரம்ப். அதே நேரத்தில் மருந்து கம்பெனிகள் அமெரிக்காவில் இருந்தால் அந்த நிறுவனங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த அறிவிப்பானது இந்திய மருந்து நிறுவனங்களை சற்று அதிர்ச்சியடைய செய்த நிலையில், இதனால் நமக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்கிறார் நாட்கோ பார்மாவின் துணைத் தலைவரும், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ராஜீவ் நன்னபனேனி.

இந்த வரிவிதிப்பால் இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா?

ராஜீவ் நன்னபனேனி அமெரிக்க வரி விதிப்பு மற்றும் இந்திய தயாரிப்பு மருந்துகள் குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.

அந்தப் பேட்டியில், “வர்த்தக வரிகளை ஒப்பிடும் போது மருந்து துறைக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் வரியின் தாக்கம் குறைவு தான். உலக சந்தையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிற இறால் மற்றும் ஜவுளி ரகங்களை கூட மற்ற நாடுகளிலிருந்து வாங்கலாம். ஆனால் மருந்துகளை பொருத்தவரை வேறு வழியில்லை. ஏனென்றால் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படுகிற மருந்துகளுக்கான மூலப்பொருட்கள் இந்தியா மற்றும் சீனாவில் தான் கிடைக்கும்” என்றார்.

தற்போது 100% என விதிக்கப்பட்டுள்ள வரியானது 200% ஆக உயர்த்தப்படலாம் என டிரம்ப் கூறியிருப்பது குறித்து பேசிய நன்னபனேனி, “எதிர்காலத்தை இப்போதே கணிக்க முடியாது. ஆனால் தற்போதுள்ள நிலைமை இந்தியாவுக்குத் தான் சாதகமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அமெரிக்காவை பொருத்தவரை அங்கு இந்தியாவுக்கென ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கிறது.

நாட்கோ பார்மா சிஇஓ ராஜீவ் நன்னபனேனி
நாட்கோ பார்மா சிஇஓ ராஜீவ் நன்னபனேனி (ETV Bharat)
அவர்கள் மருந்து மற்றும் காப்ஸ்யூல்களை இந்தியாவிலிருந்து தான் வாங்கும் நிலையில் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் இறக்குமதி வரியை அதிகப்படுத்தினால் அது அவர்களுக்கு தான் சிக்கலாக முடியும். இதனால் அங்கு மருந்துகளின் விலை அதிகரிக்கும். எனவே எதிர்காலத்தில் இந்த முடிவுகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “H1B விசாக்களுக்கு 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் கட்டணமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அமெரிக்காவுக்கு செல்ல நினைக்கிற ஊழியர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேற்கத்திய நாடுகளை பொருத்தவரை நன்கு படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் எளிதில் கிடைக்கின்றன. அதே சமயம் அதுபோன்ற வேலைவாய்ப்புகள் உடலுழைப்பை நம்பி இருப்பவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை.

உலகமயமாக்கல் உடலுழைப்பாளிகளுக்கு சாதகமாக அமையவில்லை என்பதால், டிரம்ப் இது போன்ற முடிவுகளை எடுத்து வருகிறார். மற்ற நாடுகளை சார்ந்திருக்காமல் உள்நாட்டு உற்பத்திகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற போக்கு உலக நாடுகளிடையே அதிகரித்து வருகிறது. உலகில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து நாடுகளுமே தனது நாட்டிலேயே அனைத்து பொருட்களையும் தயாரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. டிரம்ப்பும் அதை தான் செய்து வருகிறார்” என்றார்.

அமெரிக்க சந்தையை விட்டு வெளியேறுவது இந்தியாவுக்கு சாத்தியமா?

இந்திய நிறுவனங்களை பொருத்தவரை சர்வதேச வர்த்தகத்தில் 50% அமெரிக்காவில் தான் நடக்கிறது. எனவே அமெரிக்க சந்தையை விட்டு வெளியேறுவது இந்தியாவிற்கு சாத்தியமல்ல. மற்ற நாடுகளுடனும் வணிகம் செய்யப்படும் நிலையில், அதை மேலும் அதிகரிக்க இந்திய அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இருப்பினும், அமெரிக்கா மிகப் பெரிய சந்தை என்பதால் அதை புறக்கணிக்க முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இதை கருத்தில் கொண்டே பல இந்திய நிறுவனங்கள் தற்போது தங்கள் நிறுவனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றன. ரஷ்யா மற்றும் சீனாவில் இந்தியா வியாபாரம் செய்தாலும், அவை அமெரிக்கா அளவிற்கு பெரிய சந்தைகள் இல்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது இந்தியாவிற்கு இருக்கும் ஒரே வழி, அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகத்தில் புதிய உத்திகளை கடைபிடித்தவாறே, மற்ற நாடுகளுடனான வர்த்தகத்தையும் வளர்க்க வேண்டும் என்பது தான். இந்தியா குறைந்த விலையில் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்து அதை உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் மற்ற நாடுகளிலும் முதலீடு செய்வது, தொழில்நுட்பத்தை மாற்றுவது, வேறு நாடுகளில் தொழிற்சாலைகளை நிறுவுவது என உற்பத்தி வழிகளை மாற்ற வேண்டும்” என்கிறார் நன்னபனேனி.

நாட்கோ பார்மா தற்போது தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள அட்காக் நிறுவனத்தில் ரூ. 2 ஆயிரம் கோடிக்கு பங்குகளை வாங்கியிருப்பதாக கூறும் அவர், மற்ற நாடுகளிலும் கால் பதிக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறுகிறார்.

